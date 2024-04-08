Армія РФ за минулу добу обстріляла Миколаївський і Вознесенський райони з артилерії, атакувала безпілотниками

Російські окупаційні війська впродовж минулої доби обстрілювали Миколаївський і Вознесенський райони Миколаївської області з артилерії та піддавали атакам безпілотниками, два безпілотники збито, проте є пошкодження інфраструктури, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у понеділок.

"Миколаївський район: учора, 7 квітня, об 11:40 ворог наносив артилерійські обстріли по акваторії м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Також учора о 17:20 ворожого ракетного удару зазнала відкрита територія між населеними пунктами Веснянської громади", - написав Кім у телеграм-каналі.

Також, за інформацією очільника ОВА, у Вознесенському районі вночі, під час бойової роботи сил протиповітряної роботи, уламками збитого БПЛА типу "Shahed-131/136" було пошкоджено лінії електропередачі. У результаті чого "знеструмлено 14 населених пунктів і один частково. Ведуться роботи з відновлення електропостачання".

Кім уточнив, що за всіма прецедентами постраждалих не зафіксовано.