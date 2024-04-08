ППО знищено 17 ударних БПЛА та ракету Х-59 - Повітряні сили

Російські окупанти вночі атакували Україну 24-ма "шахедами", ППО знищила 17 із них, а також крилату ракету Х-59, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ вранці в понеділок.

"У ніч на 8 квітня 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області та 24 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда - Крим, районів Курськ, Єйськ - РФ", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок протиповітряного бою Силами оборони України збито керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині та 17 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.

До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби, додали в Повітряних силах.