Російська пропаганда просочилася в Конгрес - конгресмен Тернер

Голова Постійного спеціального комітету Палати представників США з розвідки Майк Тернер заявив у неділю, що російська пропаганда "абсолютно точно" просочилася в Конгрес, зазначивши, що дехто з його колег-республіканців повторює неправдиві твердження на трибуні палати, повідомляє CNN.

"Абсолютно вірно, що ми бачимо, як безпосередньо з Росії намагаються замаскувати повідомлення, які є антиукраїнськими та проросійськими, і деякі з них ми навіть чуємо, як вони виголошуються в палаті представників", - сказав республіканець з Огайо в ефірі програми "State of the Union".

Коментарі Тернера прозвучали після того, як минулого тижня голова Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол заявив виданню Puck News, що російська пропаганда "заразила значну частину" бази GOP.

Тернер, який виступає за надання додаткової допомоги постраждалій Україні, сказав у неділю: "Сьогодні в Конгресі є члени, які все ще помилково кажуть, що конфлікт між Росією та Україною відбувається через НАТО, що, звісно ж, не так".

"Тією мірою, якою ця пропаганда вкоренилася, нам стає важче сприймати це як боротьбу авторитаризму з демократією", - додав він.

У лютому Сенат ухвалив законопроєкт про зовнішню допомогу в розмірі $95,3 млрд, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Однак, спікер Палати представників Майк Джонсон, відмовилася негайно винести пакет на голосування. Його майбутнє як спікера залишається невизначеним після того, як представник республіканців Марджорі Тейлор Грін почала робити спроби усунути його з посади.

Тернер сказав у неділю, що не вважає, що у Джонсона "є будь-який ризик" бути зміщеним "фракцією хаосу", вказавши на членів, "які шукають уваги до себе і намагаються зупинити всю важливу роботу в Конгресі".