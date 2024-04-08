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00:06 08.04.2024

Росіяни 40 разів обстріляли 11 громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

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Росіяни 40 разів обстріляли 11 громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

Російські військові за минулу добу 40 разів обстріляли 11 громад Сумської області, загалом у регіоні зафіксували 173 вибухи, поранення дістав мирний житель, повідомляє вечірнє зведення ОВА щодо ситуації в області в неділю.

"Протягом дня росіяни здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 173 вибухи. Обстрілу зазнали Хотинська, Миропільська, Білопільська, Ворожб'янська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманська, Знобсько-Новгородська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, у Миропільській громаді було здійснено мінометний обстріл (15 вибухів) та артобстріл (14 вибухів), унаслідок артобстрілу дістала поранення 1 людина.

В Есманській громаді було здійснено мінометні обстріли (9 вибухів), артобстріл (4 вибухи) та авіаудар із вертольота - пуск 4 ракет.

У Краснопільській громаді відбулися скидання ВОГ із БПЛА (11 вибухів), артилерійський обстріл (4 вибухи), мінометні обстріли (6 вибухів).

У Середино-Будській громаді здійснено атаку FPV дрона камікадзе (1 вибух), мінометні обстріли (19 вибухів), артобстріл (12 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано атаки FPV дрона камікадзе (4 вибухи), обстріли з РСЗВ (6 вибухів), артилерії (15 вибухів), гранатометів (8 вибухів).

По Великописарівській громаді росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи), мінометів (4 вибухи) і скинули ВОГ із БПЛА (1 вибух).

По Хотинській громаді ворог бив з артилерії (1 вибух), мінометів (17 вибухів).

Мінометних обстрілів зазнали Шалигинська (4 вибухи), Зноб-Новгородська (5 вибухів) і Путивльська (3 міни) громади.

По Ворожбянській громаді завдано обстрілу з танка (8 вибухів).

Теги: #україна #обстріли #зведення #сумська_область

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