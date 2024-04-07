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14:34 07.04.2024

Польська інспекція забракувала 10 тонн морозива з України

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Польська інспекція забракувала 10 тонн морозива з України
Фото: Pixabay

Торгова інспекція за якістю сільськогосподарської та харчової продукції Польщі (IJHARS) в Любліні видала рішення про заборону обігу на ринку Польщі трьох партій морозива загальною вагою 8,48 тонн, імпортованого з України, у зв'язку з розморожуванням.

Як ідеться в повідомленні інспекції в неділю в соцмережі X, рішення було негайно виконано.

Зазначається також, що напередодні IJHARS у Познані вирішила заборонити розміщення на ринку Польщі ще однієї партії морозива, імпортованого з України, вагою 1,44 тонни через відсутність декларування підсолоджувача (аспартаму) у складі.

Раніше цього тижня торгова інспекція Польщі заявила про найбільший в її історії штраф у 1,5 млн злотих (близько $380 тис.), накладений на компанію-імпортера за ввезення на польський ринок з України 11,5 тис. тонн технічного ріпаку та кормової пшениці як контрафакту через подальше їх використання як продовольчих.

Крім того, було ухвалено рішення про заборону імпорту з України партії томатної пасти 57,66 тонн через наявність цвілі.

Ще тижнем раніше головний інспектор IJHARS Пшемислав Рзодкевич (Przemysław Rzodkiewicz) заявив, що за останній рік 1,4% партій продукції з України, яку оглянула комісія на кордоні, було забраковано.

 

Теги: #імпорт #польща #морозиво

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