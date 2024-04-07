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13:49 07.04.2024

Ізраїль виводить війська з півдня Сектору Гази, у районі залишається лише одна армійська бригада - ЗМІ

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Армія оборони Ізраїлю в ніч на неділю відвела всі підрозділи з півдня Сектору Гази, повідомляє The Jerusalem Post.

За даними видання, зараз на місці залишилася тільки одна ізраїльська армійська бригада, завданням якої є гарантувати безпеку коридору, що зв'язує південь Ізраїлю з узбережжям Сектору Гази.

Газета нагадує, що виведення військ відбулося через чотири місяці після початку боїв у районі міста Хан-Юніс і через пів року після того, як рух ХАМАС здійснив напад на Ізраїль.

Теги: #ізраїль #сектор_гази

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