Події

08:15 07.04.2024

Росіяни атакували балістикою припортову інфраструктуру Одеси, поранено жінку

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Росіяни атакували балістикою припортову інфраструктуру Одеси, поранено жінку

Пізно ввечері в суботу російські війська випустили балістичну ракету по припортовій інфраструктурі Одеси, повідомляють Сили оборони півдня.

"Ворог знову вдарив балістикою по Одещині. Пізно ввечері випустив ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок удару виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували. Зазнали руйнувань адміністративна та технічна будівлі.

Постраждала співробітниця одного з підприємств, у неї акубаротравма.

 

 

 

Теги: #рф #одеса #балістика

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