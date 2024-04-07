Росіяни атакували балістикою припортову інфраструктуру Одеси, поранено жінку

Пізно ввечері в суботу російські війська випустили балістичну ракету по припортовій інфраструктурі Одеси, повідомляють Сили оборони півдня.

"Ворог знову вдарив балістикою по Одещині. Пізно ввечері випустив ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок удару виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували. Зазнали руйнувань адміністративна та технічна будівлі.

Постраждала співробітниця одного з підприємств, у неї акубаротравма.