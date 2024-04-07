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08:14 07.04.2024

ППО знищила 17 ворожих "шахедів", які атакували Україну вночі

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ППО знищила 17 ворожих "шахедів", які атакували Україну вночі

Російські окупанти вночі атакували Україну 17-ма "шахедами", ППО знищила всі, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ вранці в неділю.

"У результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито 17 ворожих ударних безпілотників "Shahed-131/136" у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях", - йдеться в повідомленні.

Також у ніч на 7 квітня ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганщини, балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму. А 17 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" запустив з мису Чауда (Крим).

До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби, додали в Повітряних силах.

 

 

 

Теги: #знищення #пс_зсу #шахеди

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