7 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 774 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 774 RUSSIAN AGRESSION

7 квітня відзначають Міжнародний тиждень тромбона, Міжнародний день бобра, Всесвітній день здоров'я.

В Україні - День геолога.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Георгія, митрополита Митиленського.

Католицька церква - Тиждень Божого Милосердя.

Міжнародний тиждень тромбона

Міжнародний тиждень тромбона, офіційно відзначається з 7 по 14 квітня.

Тромбон - один із найскладніших для освоєння серед духових музичних інструментів, його ще називають "духовою скрипкою".

Міжнародний день бобра

Свято з'явилося 2009 року. Дату обрано на честь дня народження Дороті Річардс, яка вивчала бобрів протягом 50 років.

Всесвітній день здоров'я

7 квітня кожного року відзначається Всесвітній день здоров'я. Свято заснували 1950 року. Дату обрано на честь ухвалення Статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я 1948 року.

День геолога

Щороку в першу квітневу неділю в Україні відзначають професійне свято геологи.

Подію встановили в Радянському Союзі 31 березня 1966 року за ініціативи геологів. В Україні святкування продовжилося з 1995 року, указом Леоніда Кучми було затверджено День геолога.

Геологи опікуються дослідженням літосфери, вони виявляють родовища корисних копалин, вивчають фізичні властивості надр Землі.

Ще цього дня:

1906 - Виверження вулкана Везувій спустошило Неаполь;

1918 - 2-й Запорізький полк (командир - Петро Болбочан) армії УНР розгромив червоні війська на станції Люботин і зайняв Харків;

1927 - Здійснено першу публічну телепередачу на велику відстань: із Вашингтона до Нью-Йорка показали виступ міністра торгівлі США Герберта Гувера;

1948 - Набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Зараз цей день відзначають як Всесвітній день здоров'я;

1964 - IBM анонсувала обчислювальну систему System/360;

1969 - Символічна дата народження Інтернету, публікація RFC 1;

1992 - Республіка Сербія проголосила незалежність;

2003 - Американські війська зайняли столицю Іраку місто Багдад.

Церковне свято

День пам'яті преподобного Георгія, сповідника, митрополита Мітиленського

Георгій з юності вів чернечий спосіб життя. За часів правління імператора Лева Ісаврянина потрапив під гоніння іконоборців. Тоді ж його стали звати Сповідником.

На архієрейську кафедру міста Мітилена (на о. Лесбос) Георгія поставили за правління Костянтина Порфирородного. У житії сказано, що Георгій вів чисте, цнотливе життя, подібне до янгольського. Він був дуже милосердною людиною і завжди допомагав нужденним. За це був наділений Господом даром чудотворення - умів зцілювати невиліковні хвороби і виганяти бісів.

815 року, за часів іконоборця Лева Вірменина, Георгія відправили на заслання до Херсона. Там через 5 років він і помер - за переказами, в годину його смерті над Мітиленою засяяла яскрава зірка.

Тиждень Божого Милосердя

День у Католицькій Церкві, коли святкують послання милосердя і прощення, яким Ісус Христос поділився зі своїми послідовниками. Цей день відзначають наступної неділі після Великодня, його встановив Папа Іван Павло II 2000 року.

Іменини: Аркадій, Євдокія, Георгій, Данило, Петро.