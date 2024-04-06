Події

21:59 06.04.2024

Окупанти обстріляли артилерією Покровський район Донецької області, п'ять жертв і двоє поранених

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Окупанти обстріляли артилерією Покровський район Донецької області, п'ять жертв і двоє поранених

Унаслідок артилерійських обстрілів окупантів Покровського району Донецької області п'ятеро людей загинули, серед яких неповнолітня, ще двоє людей поранені, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"За даними слідства, 6 квітня 2024 року війська Росії двічі обстріляли селище Курахівка Покровського району. Від влучання снарядів держави-агресора по території приватного сектору загинули 4 людини. Серед загиблих - 38-річна мати та її донька 16 років. Також отримав поранення 52-річний чоловік", - ідеться в повідомленні.

Крім того, окупанти завдали удару по м. Красногорівка, внаслідок чого загинув 25-річний чоловік. Також отримав тілесні ушкодження 29-річний містянин. Йому надано медичну допомогу.

Зазначені населені пункти ворог атакував з артилерії. Прокурори вживають усіх можливих і належних заходів щодо документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - зазначили в прокуратурі.

 

 

 

Теги: #прокуратура #жертви #обстріли

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