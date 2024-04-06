Генштаб ЗС України: Сили оборони ведуть бої на шести напрямках, на новопавлівському напрямку відбито 16 атак противника, на бахмутському - 10, на куп'янському - 7

Протягом доби зафіксовано 50 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак ворога, на бахмутському - 10, на куп'янському - 7, на авдіївському - 5, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 суботи.

Як випливає з повідомлення Генштабу у фейсбуці, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, обстрілює населені пункти з території РФ.

На куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника в районі н. п. Терни Донецької області, "на Бахмутському напрямку відбито 10 атак у районах н. п. Білогорівка Луганської області; Виїмка, Спірне, Богданівка, Кліщіївка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення".

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак у районах н.п. Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів", - зазначено в повідомленні Генштабу.

Повідомляється, що "на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах н.п. Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ".

На оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 2 атаки на позиції українських сил біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області. "На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби ворог здійснив 2 безуспішні атаки позицій наших військ", - наголошується в повідомленні Генштабу.