Події

19:23 06.04.2024

Харків надійно захищений - Зеленський

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Харків надійно захищений - Зеленський

Харків на сьогодні захищений і не перебуває в небезпеці, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю, показаному в суботу в телемарафоні.

"Харків на сьогодні захищений. Не з точки зору неба. Що стосується оборонних рубежів, стосовно нашого війська - сьогодні Харків не перебуває в небезпеці", - сказав він.

"Сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину", - сказав він, зазначивши, що росіяни поширюють фейки в межах дезінформаційної політики.

Зеленський зазначив також, що "з Білорусі поки що ми не бачимо жодних планів, загроз на сьогодні".

 

 

Теги: #захист #харків #зеленський

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