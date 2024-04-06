Нікопольський район протягом дня було сім разів атаковано дронами-камікадзе, обійшлося без постраждалих

Російські окупаційні війська протягом дня 7 разів атакували Нікопольський район дронами-камікадзе, також обстрілювали з важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Протягом дня ворог 7 разів бив по Нікопольщині дронами-камікадзе. Обстріляно район і з важкої артилерії. Під ударом були сам Нікополь і Мирівська, Марганецька, Покровська сільські громади", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

За його даними, внаслідок обстрілів пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду, понівечено два триповерхові будинки - гуртожиток і будівлю, що не експлуатується.

"Загиблих і постраждалих немає", - зазначив Лисак.