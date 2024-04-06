Клименко: Якісне лікування та реабілітація - один з основних напрямів роботи МВС України

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко разом із головою Національної поліції Іваном Вигівським відвідали Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ (МВС) і провели нараду з керівниками закладів охорони здоров'я системи МВС.

"Якісне лікування та реабілітація наших Героїв - один з основних напрямів роботи МВС України. За минулий рік ми докорінно змінили роботу реабілітаційних центрів. Сучасні види реабілітації, зокрема каністерапія та анімалотерапія, обмін досвідом з іноземними лікарями. Створили на базі центрів спортивні майданчики та тренажерні зали", - написав Клименко в телеграм-каналі в суботу.

"Попереду - багато викликів. Медичні центри мають бути готові до швидкого реагування. Саме на цьому я наголосив під час наради з керівниками закладів охорони здоров'я системи МВС", - написав Клименко.

Він також повідомив, що разом із головою Національної поліції Іваном Вигівським "відвідали хлопців, які проходять лікування в Головному медичному центрі МВС. Вручили нашим Героям державні та відомчі нагороди".

"Кожен поранений Герой має отримувати максимальний рівень професійної допомоги. Це - першочергове завдання для нас", - резюмував Клименко.