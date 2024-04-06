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13:56 06.04.2024

Тиск на російську ППО, спричинений діями України, призводить до атак росіян по власних літаках - британська розвідка

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Тиск на російську ППО, спричинений діями України, призводить до атак росіян по власних літаках - британська розвідка

Удари, завдані Україною по об'єктах на тимчасово окупованій території, призводять до підвищення тиску на російську ППО, внаслідок чого вони збивають власні літаки, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"24 березня 2024 року Україна завдала ударів по об'єктах у Севастополі та Чорноморському флоту. Це майже напевно призвело до того, що місцева російська ППО опинилася в підвищеній готовності. Раніше вже надходили непідтверджені повідомлення про подібні випадки дружнього вогню, зазвичай після періодів дій України проти російських сил на незаконно окупованій території", - зазначається в повідомленні у Twitter.

У міністерстві нагадали, що незабаром після цього, 28 березня 2024 року, кримський Telegram-канал повідомив, що літак Су-27, який літав над Кримом, був збитий російською ППО. Призначений Росією губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що сталася технічна несправність і пілот вижив.

"Існує реальна ймовірність того, що замість технічних несправностей, збільшений тиск і напруження серед російських операторів ППО, спричинене страхом перед подальшими діями України, призводить до того, що вони ненавмисно атакують своїх власних пілотів і літаки", - вважають у міністерстві.

Крім того, наголошується, що ця подія та інші, якщо вони підтвердяться, ймовірно, поазують відсутність ситуаційної обізнаності та координації між підрозділами російських збройних сил, одночасно демонструючи другорядний вплив дій України. 

Теги: #рф #ппо #британська_розвідка

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