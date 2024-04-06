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12:53 06.04.2024

Сирський: Особливо складною залишається ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках, Часів Яр під нашим контролем

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Сирський: Особливо складною залишається ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках, Часів Яр під нашим контролем

Ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Противник, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах намагається досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Ворог продовжує ведення наступальних дій вдень і вночі, застосовуючи штурмові групи за підтримки бронетехніки. На окремих напрямках намагається вести штурмові дії в пішому порядку, хвилями, від взводу до роти, інколи батальйону", - написав Сирський у телеграм-каналі.

Він зазначив, що особливо складна ситуація склалася на Бахмутському напрямку в районах на схід від Часового Яру та Кліщіївки; на Авдіївському - в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського; на Новопавлівському - в районі Новомихайлівки.

"Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ. Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі", - наголосив головнокомандувач.

На Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках ситуація також залишається напруженою.

"Так, на Лиманському напрямку противник веде локальні наступальні дії в районах Білогорівки, Веселого; на Оріхівському – в районах Роботине та Вербового з метою відновлення втраченого положеня; на Херсонському – намагається витіснити наші війська з плацдарму на лівому березі ріки Дніпро в районі Кринки. Але успіху на цих напрямках не має", - зауважив Сирський.

Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямках Сили оборони України мають і певний тактичний успіх.

"Сили оборони продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, виснажувати ворога, завдавати йому значних втрат в особовому складі, озброєнні та військовій техніці", - резюмував головнокомандувач.

Теги: #фронт #ситуація #напрямки

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