Події

12:28 06.04.2024

У Ростовській області РФ підірвано трубопровід для перекачування нафтопродуктів - ГУР

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У Ростовській області РФ підірвано трубопровід для перекачування нафтопродуктів - ГУР

У Ростовській області РФ підірвано трубопровід, яким здійснювали перекачування нафтопродуктів із місцевої нафтобази в танкери на припортовій території "Азовського морського порту", повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

"В ніч на 6 квітня 2024 року, в районі н.п. Азов (ростовська обл.) внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту", завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін", - ідеться в повідомленні.

"Об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях, для підтримки ведення геноцидної війни проти України", - зазначили в ГУР.

 

Теги: #трубопровід #підрив #гур_мо #ростовська_область

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