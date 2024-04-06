Постраждалі в результаті нічного удару по Харкову в легкому та середньому стані

Наймолодшому потерпілому внаслідок удару, завданого ЗС РФ у Харкові в ніч на суботу, 23 роки, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Хлопець отримав вибухову травму та уламкові поранення. У середньому стані також 25-річна та 71-річна жінки, шість чоловіків від 35 до 85 років. Інші постраждалі - з легкими пораненнями. Загалом медики надали допомогу десятьом пораненим", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, унаслідок нічної ворожої атаки загинули 6 мирних жителів, 10 було поранено.