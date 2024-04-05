У ПП "Гребенне - Рава-Руська" частково відновлено пропуск вантажівок - Держприкордонслужба

У пункті пропуску на кордоні з Польщею "Гребенне - Рава-Руська" частково відновлено пропуск вантажних транспортних засобів, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"За інформацією від польських колег, фермери, які під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на в'їзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

У Держприкордонслужбі просять перевізників врахувати цю інформацію і стежити за сповіщенням від Укртрансбезпеки про черговість заїзду в пункт пропуску.