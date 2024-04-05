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19:36 05.04.2024

Зеленський провів координаційну нараду з керівництвом Чернігівської області

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Зеленський провів координаційну нараду з керівництвом Чернігівської області

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Чернігівської області провів координаційну нараду щодо соціально-економічної ситуації та безпеки в регіоні, повідомляє пресслужба глави держави.

"Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус доповів про соціально-економічне становище, відновлення деокупованих територій та облаштування фортифікаційних і оборонних споруд. За його словами, упродовж 2023 року російські окупанти випустили понад 15 тис. снарядів по прикордонних населених пунктах області. Там проживають 15 тис. людей. Цього року прикордоння Чернігівщини обстріляли вже 747 разів і випустили майже 4 тис. снарядів", - йдеться в повідомленні.

Чаус також розповів, що розмінування області триває і є необхідність у відповідній техніці.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, зі свого боку, зазначив, що з початку поточного тижня в Чернігівській області почали працювати два додаткові розрахунки ДСНС, у регіон відправлять ще один автомобіль механізованого розмінування. Це дасть змогу вдвічі швидше розміновувати сільськогосподарські угіддя.

Як зазначив Чаус, в області вже відновили майже 70% пошкодженого російськими обстрілами житла. Зокрема, за програмою "єВідновлення" людям виплатили понад 580 млн грн.

Учасники наради разом із міністром освіти і науки Оксеном Лісовим обговорили можливість очного навчання в школах у прикордонних громадах Чернігівської області. Президент доручив Кабінету міністрів України виділити додаткові кошти для забезпечення укриттями повнокомплектних шкіл області.

Він також заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку, готовність військових частин до виконання завдань та протидію ворожим диверсійно-розвідувальним групам.

Керівники обласних управлінь СБУ та Нацполіції доповіли про безпекову та криміногенну ситуацію в регіоні.

 

 

Теги: #президент #нарада #чернігівська_область

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