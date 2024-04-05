У Запоріжжі сталося ще два вибухи

Росіяни продовжують атакувати Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ще два вибухи в Запоріжжі", - написав Федоров у телеграм-каналі.