Події

17:37 05.04.2024

У Запоріжжі сталося ще два вибухи

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Росіяни продовжують атакувати Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ще два вибухи в Запоріжжі", - написав Федоров у телеграм-каналі.

 

Теги: #запоріжжя #атаки

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