У Запоріжжі сталося ще два вибухи
Росіяни продовжують атакувати Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Ще два вибухи в Запоріжжі", - написав Федоров у телеграм-каналі.
Росіяни продовжують атакувати Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Ще два вибухи в Запоріжжі", - написав Федоров у телеграм-каналі.
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