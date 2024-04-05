Атака на Запоріжжя: є постраждалі - ОВА

Унаслідок атаки на Запоріжжя є постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворожа атака на Запоріжжя. Є постраждалі", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.