РФ взяла під контроль близько 180 компаній після повномасштабного вторгнення в Україну - британська розвідка

Від початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року РФ узяла під державний контроль приблизно 180 компаній вартістю приблизно $11,5 млрд, які переважно належали іноземцям і росіянам, що живуть за кордоном, зазначають у британській розвідці.

"Імовірно, це пов'язано з прагненням держави скоротити зовнішні (особливо західні) зв'язки в російській економіці", - ідеться у звіті, оприлюдненому в п'ятницю в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Наголошується, що РФ перерозподіляє активи серед прокремлівських бізнесменів, які підтримують війну в Україні. "Ця деприватизація, ймовірно, пов'язана із закликом президента Росії Володимира Путіна у своєму зверненні до нації в лютому 2024 року створити нову націоналістичну еліту, створену війною в Україні", - йдеться у звіті.

Також у британській розвідці прогнозують посилення державного контролю в РФ над компаніями в "стратегічних" галузях, таких як оборона.