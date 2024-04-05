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12:39 05.04.2024

В електронному кабінеті військовозобов'язаного можна буде побачити дані з реєстру "Оберіг" - заступниця міністра оборони

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Дані з єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, призовників і резервістів "Оберіг" будуть доступні в електронному кабінеті військовозобов'язаного, повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"На першому етапі релізу електронного кабінету військовозобов’язаного буде можливість побачити дані щодо себе з "Оберегу". Тобто, людина зможе сформувати свій електронний документ, бачити, які дані про неї розміщені в реєстрі, і далі, відповідно до того, чи валідна інформація, чи достовірна, скоригувати її та актуалізувати за допомогою спеціальної заявки", - сказала Черногоренко в інтерв'ю "АрміяInform".

Вона висловила сподівання, що запровадження електронного кабінету військовозобов'язаного дасть змогу ще швидше актуалізувати цей реєстр, а також відзначила важливість цієї сервісної послуги для військовозобов'язаних і для їхньої обізнаності.

Як повідомлялося, 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного. У Міністерстві оборони України повідомили про плани запустити електронний кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі 2024 року. У кабінеті військовозобов'язаного буде можливість оновити дані без відвідування територіальних центрів комплектування, і далі ці дані вже використовуватимуть ТЦК та СП.

 

Теги: #військовозобовязані #екабінет

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