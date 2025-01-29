Інтерфакс-Україна
Події
11:18 29.01.2025

Сформоване на запит військовозобов’язаного направлення на ВЛК вважається отриманим у день надсилання в е-кабінет – Кабмін

2 хв читати
Сформоване на запит військовозобов’язаного направлення на ВЛК вважається отриманим у день надсилання в е-кабінет – Кабмін

Сформоване на запит військовозобов’язаного направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) вважається отриманим у день надсилання цього направлення в електронний кабінет призовника, йдеться у рішенні Кабінету міністрів.

Згідно з постановою уряду №91 від 28 січня, у разі, коли військовозобов’язані та резервісти самостійно виявили бажання пройти медичний огляд, вони можуть подати запит засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного та резервіста ("Резерв+").

Далі, за наявності підстав для проходження медичного огляду направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду в електронній формі формується з використанням відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, протягом одного календарного дня з моменту подання такого запиту, після чого надсилається до електронного кабінету призовника.

"Сформоване на запит військовозобов’язаного або резервіста направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду вважається отриманим таким військовозобов’язаним або резервістом у день надсилання цього направлення в електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста", - йдеться в документі.

Окремо повідомляєтеся, що у сформованому направленні на ВЛК зазначається інформація щодо відповідальності громадян за ухилення від військової служби під час мобілізації, у тому числі за ухилення від проходження медичного огляду за направленням районного (міського) ТЦК та СП, та строк завершення медичного огляду.

Серед іншого, документом визначено, що у разі коли військовозобов’язаному було надіслано або вручено повістку з метою проходження і таким військовозобов’язаним в межах строку прибуття за такою повісткою було подано запит про формування в електронній формі направлення на ВЛК, вважається, що з часу отримання в електронній формі направлення на ВЛК військовозобов’язаний підтверджує отримання повістки про виклик з метою проходження медичного огляду.

У такому випадку військовозобов’язані можуть не з’являтися у строк та місце, зазначені в повістці для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

Як повідомлялося, 28 січня Кабінет міністрів запровадив можливість згенерувати направлення на ВЛК за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок "Резерв+". Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що електронні направлення на проходження ВЛК у додатку "Резерв+" можна буде створювати з 31 січня.

Теги: #екабінет #запит #влк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:53 06.05.2025
У Дніпрі лікарі ВЛК підробляли чоловікам результати аналізів на ВІЛ для уникнення мобілізації

У Дніпрі лікарі ВЛК підробляли чоловікам результати аналізів на ВІЛ для уникнення мобілізації

18:09 29.04.2025
Повторна ВЛК для обмежено придатних: хто має пройти, а хто — ні

Повторна ВЛК для обмежено придатних: хто має пройти, а хто — ні

15:50 28.04.2025
Голова ВЛК на Буковині брав хабарі до $ 10 тис. за фіктивні документи для ухилення від служби

Голова ВЛК на Буковині брав хабарі до $ 10 тис. за фіктивні документи для ухилення від служби

15:18 09.04.2025
До 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК - Міноборони

До 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК - Міноборони

08:34 01.04.2025
В Україні з першого квітня запрацював електронний кабінет ВЛК

В Україні з першого квітня запрацював електронний кабінет ВЛК

18:58 18.03.2025
У Резерв+ контрактники можуть обирати місце проходження ВЛК - Міноборони

У Резерв+ контрактники можуть обирати місце проходження ВЛК - Міноборони

10:34 10.03.2025
Мін'юст розповів про підстави та порядок оскарження рішень ВЛК військовослужбовцями

Мін'юст розповів про підстави та порядок оскарження рішень ВЛК військовослужбовцями

15:48 05.03.2025
В медичній інформсистемі ЗСУ запущений електронний кабінет ВЛК – Умєров

В медичній інформсистемі ЗСУ запущений електронний кабінет ВЛК – Умєров

15:15 27.02.2025
До 5 червня переобстеження повинні пройти 1,5 млн обмежено придатних

До 5 червня переобстеження повинні пройти 1,5 млн обмежено придатних

15:24 23.02.2025
Другий етап реформи ВЛК триватиме до осені 2025 року, дозволить проходити його без територіальної прив'язки - Умєров

Другий етап реформи ВЛК триватиме до осені 2025 року, дозволить проходити його без територіальної прив'язки - Умєров

ВАЖЛИВЕ

Генсекретар ОЕСР прибув в Україну, щоб представити Економічний огляд та Огляд доброчесності України

Колишніх топчиновників нафтової компанії України оголосили в міжнародний розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн

Повітряні сили: Підтверджено збиття 54 ударних БпЛА типу Shahed, 70 – локаційно втрачені

Росіяни пошкодили два водогони в Костянтинівці на Донеччині

ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

ОСТАННЄ

Україна закликає усі іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві 9 травня - заява МЗС

Профільний комітет Ради розпочав розгляд питання ратифікації угоди між Україною та США про копалини - нардеп

Останки 42 людей виявлено на місці ексгумації у колишньому селі Пужники на Тернопільщині

АП ВАКС звільнила від кримінальної відповідальності екснардепа Пацкана у зв’язку із закінченням строків давності

Через ворожі обстріли Купʼянського району Харківщини постраждав 16-річний підліток і пенсіонерка - прокуратура

Україна суттєво просунулись у боротьбі проти корупції - генсек ОЕСР

Загинула жителька Комишан через російську атаку – Херсонська ОВА

Шмигаль: Україна рішуче налаштована виграти мир, який настане після завершення війни

Троє ворожих агентів поширювали відео, записані з полоненими українськими воїнами під тиском

Трамп доручив реконструювати "Алькатрас" і знову відкрити там в'язницю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА