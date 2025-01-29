Сформоване на запит військовозобов’язаного направлення на ВЛК вважається отриманим у день надсилання в е-кабінет – Кабмін

Сформоване на запит військовозобов’язаного направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) вважається отриманим у день надсилання цього направлення в електронний кабінет призовника, йдеться у рішенні Кабінету міністрів.

Згідно з постановою уряду №91 від 28 січня, у разі, коли військовозобов’язані та резервісти самостійно виявили бажання пройти медичний огляд, вони можуть подати запит засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного та резервіста ("Резерв+").

Далі, за наявності підстав для проходження медичного огляду направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду в електронній формі формується з використанням відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, протягом одного календарного дня з моменту подання такого запиту, після чого надсилається до електронного кабінету призовника.

"Сформоване на запит військовозобов’язаного або резервіста направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду вважається отриманим таким військовозобов’язаним або резервістом у день надсилання цього направлення в електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста", - йдеться в документі.

Окремо повідомляєтеся, що у сформованому направленні на ВЛК зазначається інформація щодо відповідальності громадян за ухилення від військової служби під час мобілізації, у тому числі за ухилення від проходження медичного огляду за направленням районного (міського) ТЦК та СП, та строк завершення медичного огляду.

Серед іншого, документом визначено, що у разі коли військовозобов’язаному було надіслано або вручено повістку з метою проходження і таким військовозобов’язаним в межах строку прибуття за такою повісткою було подано запит про формування в електронній формі направлення на ВЛК, вважається, що з часу отримання в електронній формі направлення на ВЛК військовозобов’язаний підтверджує отримання повістки про виклик з метою проходження медичного огляду.

У такому випадку військовозобов’язані можуть не з’являтися у строк та місце, зазначені в повістці для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

Як повідомлялося, 28 січня Кабінет міністрів запровадив можливість згенерувати направлення на ВЛК за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок "Резерв+". Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що електронні направлення на проходження ВЛК у додатку "Резерв+" можна буде створювати з 31 січня.