Польща хоче придбати у США перехоплювачі до Patriot за майже $6 млрд

Конгрес США розглядає запит Польщі на придбання майже 800 ракет PAC-2 GEM-T, призначених для системи протиповітряної оборони Patriot, за майже $6 млрд, повідомляє портал Defence24.pl.

Згідно з текстом запиту про згоду на продаж систем озброєння, який надійшов до Сенату США 15 травня, Польща зацікавлена в придбанні 788 ракет PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T) для Patriot.

Вартість замовлення може становити максимум $5,8 млрд, уточнює Defence24.pl.

У повідомленні йдеться про закупівлю у США засобів протиповітряної оборони з 2018 року. Зокрема, двох батарей системи MIM-104 Patriot за $4,75 млрд. Тоді Варшава не придбала ракет PAC-2 GEM-T, радіус дії яких становить до 160 км.

Процедура продажу озброєння в межах програми Foreign Military Sales (FMS) у США вимагає згоди американського Конгресу, після чого запит надходить до Державного департаменту США, який через структуру Пентагону повідомляє про надання дозволу.

Джерело: https://defence24.pl/polityka-obronna/polska-chce-kupic-setki-rakiet-za-miliardy-mon-na-zakupach-news-defence24