Інтерфакс-Україна
Події
04:36 22.05.2025

Польща хоче придбати у США перехоплювачі до Patriot за майже $6 млрд

1 хв читати

Конгрес США розглядає запит Польщі на придбання майже 800 ракет PAC-2 GEM-T, призначених для системи протиповітряної оборони Patriot, за майже $6 млрд, повідомляє портал Defence24.pl.

Згідно з текстом запиту про згоду на продаж систем озброєння, який надійшов до Сенату США 15 травня, Польща зацікавлена в придбанні 788 ракет PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T) для Patriot.

Вартість замовлення може становити максимум $5,8 млрд, уточнює Defence24.pl.

У повідомленні йдеться про закупівлю у США засобів протиповітряної оборони з 2018 року. Зокрема, двох батарей системи MIM-104 Patriot за $4,75 млрд. Тоді Варшава не придбала ракет PAC-2 GEM-T, радіус дії яких становить до 160 км.

Процедура продажу озброєння в межах програми Foreign Military Sales (FMS) у США вимагає згоди американського Конгресу, після чого запит надходить до Державного департаменту США, який через структуру Пентагону повідомляє про надання дозволу.

Джерело: https://defence24.pl/polityka-obronna/polska-chce-kupic-setki-rakiet-za-miliardy-mon-na-zakupach-news-defence24

Теги: #ракети #запит #польша #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:12 22.05.2025
Сенатор Грем: більшість Сенату вважає, що Путін уникає справжніх переговорів

Сенатор Грем: більшість Сенату вважає, що Путін уникає справжніх переговорів

23:03 21.05.2025
Законопроєкт США щодо жорстких санкцій проти РФ вже має 81 співавтора - Маркарова

Законопроєкт США щодо жорстких санкцій проти РФ вже має 81 співавтора - Маркарова

20:26 21.05.2025
США мають варіанти посилення санкцій проти РФ, якщо це буде необхідно – Рубіо

США мають варіанти посилення санкцій проти РФ, якщо це буде необхідно – Рубіо

20:05 21.05.2025
США проведуть аналіз наданої Україні допомоги для виявлення можливих маніпуляцій і незаконних привласнень – Рубіо

США проведуть аналіз наданої Україні допомоги для виявлення можливих маніпуляцій і незаконних привласнень – Рубіо

10:54 10.05.2025
Іран готується поставити в Росію пускові установки для балістичних ракет малої дальності - Reuters

Іран готується поставити в Росію пускові установки для балістичних ракет малої дальності - Reuters

15:41 07.05.2025
Сили оборони знищили 2 з 5 російських балістичних ракет та 81 з 197 БПЛА – ПС ЗСУ

Сили оборони знищили 2 з 5 російських балістичних ракет та 81 з 197 БПЛА – ПС ЗСУ

20:27 29.04.2025
США запровадили санкції щодо низки структур та осіб в Ірані та КНР за постачання компонентів палива для балістичних ракет

США запровадили санкції щодо низки структур та осіб в Ірані та КНР за постачання компонентів палива для балістичних ракет

06:49 24.04.2025
У Харкові двоє постраждалих внаслідок другої за ніч ракетної атаки на місто - мер

У Харкові двоє постраждалих внаслідок другої за ніч ракетної атаки на місто - мер

06:49 24.04.2025
У Харкові двоє постраждалих внаслідок другої за ніч ракетної атаки на місто - мер

У Харкові двоє постраждалих внаслідок другої за ніч ракетної атаки на місто - мер

06:17 24.04.2025
Кількість загиблих внаслідок ракетно-дронової атаки ворога на Київ зросла до дев'яти - ДСНС

Кількість загиблих внаслідок ракетно-дронової атаки ворога на Київ зросла до дев'яти - ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, тож потрібен тиск на РФ

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби зафіксовано 65 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

ОСТАННЄ

Онуфрій закликав усіх до посиленої молитви за Україну на третю річницю Собору УПЦ

У Києві презентували документальний фільм про депортованих Росією дітей

Внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали 2 мирних мешканців - Терехов

РФ вдарила ракетою по Харкову, пошкоджено будинок – мер

Харків під атакою ворожих БпЛА - мер

На фронті від початку доби відбулось 104 зіткнення - Генштаб

Переговори на технічному рівні щодо припинення вогню, ймовірно, продовжаться у Ватикані - Стубб

Окупанти втратили 135 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Єрмак: першим кроком після переговорів з РФ має бути реалізація домовленості про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000"

РФ посилює атаки на багатьох напрямках, заявляють в РНБО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА