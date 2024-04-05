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09:00 05.04.2024

Противник уночі намагався атакувати дронами енергетичні об'єкти в Одеській області

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Противник уночі намагався атакувати дронами енергетичні об'єкти в Одеській області

Російські військові вночі намагалися атакувати дронами енергетичну інфраструктуру на Одещині, а в Запоріжжі внаслідок падіння уламків збитих безпілотників пошкоджено кілька приватних будинків і господарських будівель, повідомляють Сили оборони півдня в телеграм-каналі.

"Ворог знову прокладає маршрути через житлові квартали мирних населених пунктів, унаслідок чого уламки збитих дронів спричинили пошкодження кількох приватних будинків і господарських споруд у Запорізькому районі. Люди не постраждали", - зазначили в Силах оборони.

У відомстві повідомили, що вночі ворог атакував із півдня кількома хвилями ударних дронів. БПЛА типу Shahed-131/136 з тимчасово окупованого Криму заходили як через тимчасово окуповану лівобережну частину Херсонщини, так і з акваторії Чорного моря.

Повідомляється, що перша хвиля атаки була спрямована на Запоріжжя та Дніпропетровщину. За дві години бойової роботи було збито 2 безпілотники на Дніпропетровщині та 7 - на Запоріжжі.

"У наступній хвилі ворог атакував Одещину, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру. Протягом півгодинної бойової роботи всі 4 дрони були збиті", - додали у відомстві.

 

 

 

Теги: #рф #атаки #одеська_область

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