Події

07:11 05.04.2024

Байден вказав Нетаньягу на неприпустимість ударів по співробітниках благодійних організацій у Газі

1 хв читати
Байден вказав Нетаньягу на неприпустимість ударів по співробітниках благодійних організацій у Газі

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу вказав йому на важливість конкретних кроків для поліпшення гуманітарної ситуації в Секторі Гази, повідомили в четвер у Білому домі.

"Байден чітко наголосив на необхідності того, щоб Ізраїль оголосив і реалізував певні, конкретні й такі, що піддаються оцінці, кроки для розв'язання ситуації зі шкодою, якої зазнає цивільне населення, проблем із гуманітарною ситуацією та безпекою працівників гуманітарних організацій", - ідеться в пресрелізі Білого дому.

Американський лідер також зазначив, що "удари по співробітниках благодійних організацій неприпустимі".

Байден додав, що "негайне припинення вогню є особливо важливим для стабілізації та поліпшення гуманітарної ситуації та захисту безвинних мирних жителів".

Семеро співробітників гуманітарної організації "Всесвітня центральна кухня" загинули раніше цього тижня внаслідок удару ізраїльської армії в Секторі Гази. Серед загиблих - громадяни Польщі, Австралії, Великої Британії, палестинець, а також одна людина з подвійним громадянством США і Канади.

 

 

Теги: #сша #президент #ізраїль #операція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:19 05.04.2024
США схвалили передачу Ізраїлю тисячі авіабомб

США схвалили передачу Ізраїлю тисячі авіабомб

23:22 04.04.2024
Посол Брінк впевнена, що Конгрес США підтримає законопроект щодо допомоги Україні

Посол Брінк впевнена, що Конгрес США підтримає законопроект щодо допомоги Україні

10:30 04.04.2024
Китайсько-американські відносини. Пошук нового світового порядку

Китайсько-американські відносини. Пошук нового світового порядку

06:09 04.04.2024
Genmab купує розробника протиракових препаратів ProfoundBio за $1,8 млрд

Genmab купує розробника протиракових препаратів ProfoundBio за $1,8 млрд

05:01 04.04.2024
Білий дім доручає НАСА створити стандарт часу для Місяця

Білий дім доручає НАСА створити стандарт часу для Місяця

02:14 04.04.2024
Ізраїль посилює протиповітряну оборону і закликає резервістів

Ізраїль посилює протиповітряну оборону і закликає резервістів

21:49 03.04.2024
Зеленський заслухав доповідь Сирського про плани оборонних і активних дій ЗС України у найближчій перспективі

Зеленський заслухав доповідь Сирського про плани оборонних і активних дій ЗС України у найближчій перспективі

09:19 03.04.2024
Військовослужбовці ССО ЗСУ знищили ворожі танкові тягачі, БМП і склад боєприпасів

Військовослужбовці ССО ЗСУ знищили ворожі танкові тягачі, БМП і склад боєприпасів

07:07 03.04.2024
Байден розкритикував Ізраїль через смерть працівників World Central Kitchen у Газі

Байден розкритикував Ізраїль через смерть працівників World Central Kitchen у Газі

01:27 03.04.2024
Пріцкер відвідала Львів, щоб підкреслити незмінну прихильність Сполучених Штатів Україні

Пріцкер відвідала Львів, щоб підкреслити незмінну прихильність Сполучених Штатів Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни за добу втратили 860 осіб

ППО знищила 13 ворожих БПЛА в межах трьох областей України

Зеленський обговорив із військовим керівництвом забезпечення захисту Харківської, Сумської та південних регіонів країни ППО

Столтенберг після завершення зустрічі глав МЗС НАТО: Союзники перевірять свої запаси, щоб терміново надати Україні засоби ППО

Блінкен: Союзники по НАТО зроблять усе, що в їхніх силах, щоб Україна мала все необхідне для протистояння агресії РФ

ОСТАННЄ

Противник уночі намагався атакувати дронами енергетичні об'єкти в Одеській області

За добу на Харківщині один мирний мешканець загинув, двоє госпіталізовані з пораненнями

Метро в Харкові призупинило роботу

Вночі в небі Дніпропетровщини ППО збила два ворожі "шахеди"

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, десять постраждалих

Росіяни за добу втратили 860 осіб

Окупанти продовжують атакувати позиції ЗС України на шести напрямках, за добу на фронті 65 бойових зіткнень

Російські війська за добу здійснили чотири ракетних і 80 авіаударів

В Оріхові Запорізької області постраждала людина внаслідок артобстрілів окупантів

ППО знищила 13 ворожих БПЛА в межах трьох областей України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА