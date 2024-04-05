Байден вказав Нетаньягу на неприпустимість ударів по співробітниках благодійних організацій у Газі

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу вказав йому на важливість конкретних кроків для поліпшення гуманітарної ситуації в Секторі Гази, повідомили в четвер у Білому домі.

"Байден чітко наголосив на необхідності того, щоб Ізраїль оголосив і реалізував певні, конкретні й такі, що піддаються оцінці, кроки для розв'язання ситуації зі шкодою, якої зазнає цивільне населення, проблем із гуманітарною ситуацією та безпекою працівників гуманітарних організацій", - ідеться в пресрелізі Білого дому.

Американський лідер також зазначив, що "удари по співробітниках благодійних організацій неприпустимі".

Байден додав, що "негайне припинення вогню є особливо важливим для стабілізації та поліпшення гуманітарної ситуації та захисту безвинних мирних жителів".

Семеро співробітників гуманітарної організації "Всесвітня центральна кухня" загинули раніше цього тижня внаслідок удару ізраїльської армії в Секторі Гази. Серед загиблих - громадяни Польщі, Австралії, Великої Британії, палестинець, а також одна людина з подвійним громадянством США і Канади.