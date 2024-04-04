Зеленський обговорив із військовим керівництвом забезпечення захисту Харківської, Сумської та південних регіонів країни ППО

Президент України Володимир Зеленський обговорив із військовим керівництвом забезпечення захисту Харківської, Сумської та південних регіонів країни засобами протиповітряної оборони.

"Говорив сьогодні з військовими про те, як забезпечити більший захист Харкова - саме з точки зору ППО. Таке саме завдання у всіх наших дипломатів - посилення ППО Харкова, всієї Харківської області, Сумської області, південних регіонів. Це абсолютно нагальна потреба", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

Глава держави подякував усім лідерам світу, які комунікують з Україною та шукають можливості допомогти.

Водночас Зеленський назвав "абсолютно неприйнятним той факт, що багато країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча бракує лише кількох політичних рішень, кількох систем ППО, які могли би принципово змінити ситуацію".

"Продовжимо роботу з партнерами", - заявив президент.