У Херсонській області через пожежу, що виникла в результаті російського обстрілу, постраждали десять осіб

У Дар'ївській громаді Херсонської області через пожежу, що виникла внаслідок російських обстрілів, отруїлися продуктами горіння 10 осіб, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Вночі окупанти протягом трьох годин накривали вогнем село Понятівка. Після обстрілу місцеві жителі почали скаржитися на проблеми із зором і диханням. Загалом до лікарні з ознаками отруєння звернулося 10 осіб", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Усім постраждалим надано медичну допомогу. Надалі вони проходитимуть лікування амбулаторно.