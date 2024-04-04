Події

19:54 04.04.2024

У Херсонській області через пожежу, що виникла в результаті російського обстрілу, постраждали десять осіб

1 хв читати
У Херсонській області через пожежу, що виникла в результаті російського обстрілу, постраждали десять осіб

У Дар'ївській громаді Херсонської області через пожежу, що виникла внаслідок російських обстрілів, отруїлися продуктами горіння 10 осіб, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Вночі окупанти протягом трьох годин накривали вогнем село Понятівка. Після обстрілу місцеві жителі почали скаржитися на проблеми із зором і диханням. Загалом до лікарні з ознаками отруєння звернулося 10 осіб", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Усім постраждалим надано медичну допомогу. Надалі вони проходитимуть лікування амбулаторно.

 

 

 

Теги: #пожежа #постраждалі #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:48 04.04.2024
Змінено порядок відвідування Херсонської області іноземними громадянами та міжнародними організаціями

Змінено порядок відвідування Херсонської області іноземними громадянами та міжнародними організаціями

09:34 04.04.2024
Троє постраждалих унаслідок нічної атаки "Шахедів" на Харків у важкому стані - Синєгубов

Троє постраждалих унаслідок нічної атаки "Шахедів" на Харків у важкому стані - Синєгубов

08:29 04.04.2024
Ворог атакував вісім населених пунктів Херсонської області

Ворог атакував вісім населених пунктів Херсонської області

04:35 04.04.2024
Кількість постраждалих після удару безпілотниками по житловій забудові Харкова зросла до 10 осіб - голова ОВА

Кількість постраждалих після удару безпілотниками по житловій забудові Харкова зросла до 10 осіб - голова ОВА

08:27 03.04.2024
У Херсонській області в результаті обстрілів за добу загинула одна людина, пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки - ОВА

У Херсонській області в результаті обстрілів за добу загинула одна людина, пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки - ОВА

20:43 02.04.2024
У Дніпрі 18 постраждалих, 12 госпіталізовано, з них п’ятеро дітей – обладміністрація

У Дніпрі 18 постраждалих, 12 госпіталізовано, з них п’ятеро дітей – обладміністрація

08:19 02.04.2024
Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, є постраждалі

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, є постраждалі

19:32 01.04.2024
У Закарпатській області сталася пожежа в лісгоспі, загоряння локалізовано - ДСНС

У Закарпатській області сталася пожежа в лісгоспі, загоряння локалізовано - ДСНС

08:24 01.04.2024
Ворог атакував 16 населених пунктів Херсонської області, є постраждалі та жертви

Ворог атакував 16 населених пунктів Херсонської області, є постраждалі та жертви

19:28 31.03.2024
У Харківській області через обстріл РФ вдень у неділю поранено п’ятеро осіб

У Харківській області через обстріл РФ вдень у неділю поранено п’ятеро осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із військовим керівництвом забезпечення захисту Харківської, Сумської та південних регіонів країни ППО

Столтенберг після завершення зустрічі глав МЗС НАТО: Союзники перевірять свої запаси, щоб терміново надати Україні засоби ППО

Блінкен: Союзники по НАТО зроблять усе, що в їхніх силах, щоб Україна мала все необхідне для протистояння агресії РФ

Для України принципово важлива широка представленість на Саміті миру країн Латинської Америки - Зеленський

Росіяни обстріляли Нью-Йорк, двоє людей загинули, одна поранена

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із військовим керівництвом забезпечення захисту Харківської, Сумської та південних регіонів країни ППО

Фінляндія продовжила закриття кордонів з РФ, включно з портами, відкритими раніше

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак - Генштаб

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одній станції РЕБ і двох засобах ППО ворога

За добу ворог завдав два ракетних і 61 авіаційний удар, здійснив 49 обстрілів із РСЗВ

Кулеба подякував Столтенбергу за готовність сприяти зусиллям щодо зміцнення ППО України

Міноборони: Електронний кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного, але громадяни самі вирішуватимуть, користуватися ним чи ні

УЗ у партнерстві з UNICEF планує запустити "сімейні вагони"

Столтенберг після завершення зустрічі глав МЗС НАТО: Союзники перевірять свої запаси, щоб терміново надати Україні засоби ППО

Обмеження енергопостачання в четвер увечері застосовано ще в шести областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА