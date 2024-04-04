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19:39 04.04.2024

Міноборони: Електронний кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного, але громадяни самі вирішуватимуть, користуватися ним чи ні

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Міноборони: Електронний кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного, але громадяни самі вирішуватимуть, користуватися ним чи ні

Електронний кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного, однак рішення користуватися ним чи ні, є "справою" громадян, повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"Кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного, фактично це буде заздалегідь готова опція для такої роботи, але користуватися таким електронним кабінетом чи ні, буде справою кожного громадянина/громадянки", - сказала вона в ефірі національного телемарафону в четвер.

Заступниця міністра зазначила, що електронний кабінет дасть можливість військовозобов'язаним надати свої дані в будь-якій зручній для них локації або побачити дані про себе, що містяться в реєстрі, водночас не звертаючись до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) особисто.

Черногоренко додала, що в електронному реєстрі військовозобов'язаних містяться тільки ті дані громадян, які прописані в законі й можуть сприяти зменшенню кількості помилок при військовому обліку. При цьому кожен може подати через електронний інтерфейс ті дані, які вважає за потрібне.

У Міноборони планують запустити електронний кабінет військовозобов'язаного влітку 2024 р.

Як повідомлялося, 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного.

Теги: #військовозобовязані #електронний_кабінет

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