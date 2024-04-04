Події

19:15 04.04.2024

Обмеження енергопостачання в четвер увечері застосовано ще в шести областях

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Обмеження енергопостачання в четвер увечері застосовано ще в шести областях

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував тимчасові заходи обмеження споживання з 18:20 до 22:00 четверга в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській і Сумській областях.

"Причини застосування обмежень – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей у системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції", - пояснили в НЕК.

У компанії уточнили, що обсяг обмежень - помірний. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно.

Крім того, продовжують діяти обмеження енергопостачання в Харківській області та для промислових споживачів у Кривому Розі, нагадали в "Укренерго".

 

Теги: #енергопостачання #обмеження #укренерго

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