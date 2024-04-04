Рух на ділянці біля Кільцевої дороги в напрямку Жулянського шляхопроводу буде обмежено з 6 квітня

У зв'язку з відновленням капітального ремонту Кільцевої дороги із суботи, 6 квітня, буде обмежено рух транспорту на ділянці від розвороту біля Кільцевої дороги в напрямку Жулянського шляхопроводу, повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на КК "Київавтодор".

"Дорожники відновлюють роботи з капітального ремонту Кільцевої дороги, що призупинялися на зимовий період. У зв’язку з цим із 6 квітня буде обмежений рух транспорту ділянкою від розвороту біля Кільцевої дороги, 14-В у напрямку Жулянського шляхопроводу", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті КМДА в четвер.

На час обмеження рух транспорту буде організовано двома смугами руху з протилежного боку.

Крім цього, буде закрито для руху лівий поворот із Кільцевої дороги на вул. Миколи Трублаїні, а також у протилежному напрямку на Одеську площу.

Зазначається, що весь комплекс ремонтних робіт дорожники планують завершити до кінця жовтня.

"Ідеться про влаштування асфальтобетонного покриття, нового LED-освітлення, велодоріжок і тротуарів, благоустрій прилеглої території", - повідомили в КМДА.