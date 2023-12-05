Події

14:25 05.12.2023

Кличко відкрив третю ділянку Великої кільцевої дороги в Києві - КМДА

2 хв читати
Кличко відкрив третю ділянку Великої кільцевої дороги в Києві - КМДА

Мер Києва Віталій Кличко відкрив третю з побудованих ділянок Великої кільцевої дороги від вул. Богатирської до Оболонського проспекту столиці, протяжність нової відкритої ділянки - 1 км 100 м, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Ми завершили будівництво нової – уже третьої – ділянки Великої кКільцевої дороги. Почали будувати ці нові ділянки з 2016 року. Фактично це є Північна об’їзна дорога столиці. Сьогодні відкрили частину Великої кільцевої від вул. Богатирської до Оболонського проспекту. Місто взяло на себе зобов’язання зробити під’їзну дорогу до тунелю під річкою Дніпро, який сполучатиме лівий і правий береги та виходитиме на Троєщину", - цитує Кличка пресслужба.

Мер додав, що "тунель - це проєкт Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. І агентство має його побудувати. Ми свої зобов’язання крок за кроком виконуємо. І відсьогодні вже зменшаться затори на вулиці Богатирській, бо частина транспорту піде новою ділянкою. Зокрема на Оболонський проспект".

Також Кличко зазначив, що будівництво трьох нових ділянок Великої кільцевої дороги підводить дорогу до майбутнього тунелю.

"І коли держава його побудує, зменшиться транспортне навантаження на дороги столиці та кількість транзитного транспорту, що прямує через центр міста та мости через Дніпро. А також це вплине на екологію в місті – зменшить накопичення загазованості, що є одним із найбільших питань у транспортній галузі", - наголосив мер.

Теги: #кличко #київ #кільцева_дорога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:25 04.12.2023
У Подільському районі Києва внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

У Подільському районі Києва внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

10:31 04.12.2023
Правоохоронці затримали ворожого агента, який скоригував ракетні удари по Києву напередодні 2023 року

Правоохоронці затримали ворожого агента, який скоригував ракетні удари по Києву напередодні 2023 року

07:49 04.12.2023
У Києві для прибирання снігу працює понад 300 одиниць спецтехніки та понад 4 тис. комунальників

У Києві для прибирання снігу працює понад 300 одиниць спецтехніки та понад 4 тис. комунальників

16:21 03.12.2023
На Новий рік у Києві не буде масових заходів, ялинку встановлять коштом меценатів, вночі буде комендантська година

На Новий рік у Києві не буде масових заходів, ялинку встановлять коштом меценатів, вночі буде комендантська година

08:41 03.12.2023
У Києві працює 312 одиниць техніки

У Києві працює 312 одиниць техніки

00:42 02.12.2023
На трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівки та легковий автомобіль, є постраждалі

На трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівки та легковий автомобіль, є постраждалі

00:09 02.12.2023
У Печерському районі Києва сталася ДТП, унаслідок якої двоє людей загинули на місці

У Печерському районі Києва сталася ДТП, унаслідок якої двоє людей загинули на місці

23:19 01.12.2023
У Дарницькому районі Києва відновлено рух від вул. Ахматової до просп. Бажана

У Дарницькому районі Києва відновлено рух від вул. Ахматової до просп. Бажана

16:48 01.12.2023
Кияни, яких мобілізують з грудня, отримають по 30 тисяч гривень від міста - Кличко

Кияни, яких мобілізують з грудня, отримають по 30 тисяч гривень від міста - Кличко

15:56 01.12.2023
Київ посів 132-ге місце в рейтингу 173 найдорожчих для життя міст світу

Київ посів 132-ге місце в рейтингу 173 найдорожчих для життя міст світу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дослідження якості освіти PISA-2022 є джерелом важливих даних про те, над чим необхідно ретельніше працювати - Шмигаль

У Новогродівці під час розбору завалів виявлено фрагменти тіл, для їх ідентифікації проведуть ДНК-експертизу

Унаслідок ранкового обстрілу Херсона загинув волонтер Руслан Анісенко - голова ОВА

Лише 58% українських учнів досягли базового рівня математичної грамотності, 59% - читацької та 66% - природничо-наукової - PISA-2022

Міжнародні партнери не зверталися з інформацією про можливу корупцію під час використання наданої Україні зброї - керівник САП

ОСТАННЄ

Дослідження якості освіти PISA-2022 є джерелом важливих даних про те, над чим необхідно ретельніше працювати - Шмигаль

У Новогродівці під час розбору завалів виявлено фрагменти тіл, для їх ідентифікації проведуть ДНК-експертизу

Унаслідок ворожого артобстрілу Козачої Лопані зруйновано медамбулаторію та пошкоджено газопровід, у селищі немає світла - голова МВА

У ЄС заявили про високу ймовірність вчинення терактів у період різдвяних свят

Майже 15% підлітків відчували булінг принаймні декілька разів на місяць - PISA-2022

Унаслідок ранкового обстрілу Херсона загинув волонтер Руслан Анісенко - голова ОВА

РФ погодилася звільнити ще 6 українських дітей після посередництва Катару - ЗМІ

Успішніші учні в Україні значно менш задоволені своїм життям, ніж їхні менш успішні однолітки - PISA-2022

Лише 58% українських учнів досягли базового рівня математичної грамотності, 59% - читацької та 66% - природничо-наукової - PISA-2022

Бабак заявляє про шокуючу різницю між результатами PISA-2022 учнів із великих міст і сільської місцевості

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА