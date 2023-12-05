Кличко відкрив третю ділянку Великої кільцевої дороги в Києві - КМДА

Мер Києва Віталій Кличко відкрив третю з побудованих ділянок Великої кільцевої дороги від вул. Богатирської до Оболонського проспекту столиці, протяжність нової відкритої ділянки - 1 км 100 м, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Ми завершили будівництво нової – уже третьої – ділянки Великої кКільцевої дороги. Почали будувати ці нові ділянки з 2016 року. Фактично це є Північна об’їзна дорога столиці. Сьогодні відкрили частину Великої кільцевої від вул. Богатирської до Оболонського проспекту. Місто взяло на себе зобов’язання зробити під’їзну дорогу до тунелю під річкою Дніпро, який сполучатиме лівий і правий береги та виходитиме на Троєщину", - цитує Кличка пресслужба.

Мер додав, що "тунель - це проєкт Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. І агентство має його побудувати. Ми свої зобов’язання крок за кроком виконуємо. І відсьогодні вже зменшаться затори на вулиці Богатирській, бо частина транспорту піде новою ділянкою. Зокрема на Оболонський проспект".

Також Кличко зазначив, що будівництво трьох нових ділянок Великої кільцевої дороги підводить дорогу до майбутнього тунелю.

"І коли держава його побудує, зменшиться транспортне навантаження на дороги столиці та кількість транзитного транспорту, що прямує через центр міста та мости через Дніпро. А також це вплине на екологію в місті – зменшить накопичення загазованості, що є одним із найбільших питань у транспортній галузі", - наголосив мер.