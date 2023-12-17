Події

13:49 17.12.2023

Відновлено рух транспорту на ділянці Кільцевої дороги від Жулянського шляхопроводу до повороту на м. Вишневе

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Відновлено рух транспорту на ділянці Кільцевої дороги від Жулянського шляхопроводу до повороту на м. Вишневе

Дорожники відновили рух транспорту ділянкою Кільцевої дороги від повороту в м. Вишневе до Жулянського шляхопроводу, повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

У рамках капітального ремонту за короткий час дорожники проклали 1,5 км нових інженерних мереж дощової каналізації.

Також для безпеки дорожнього руху киян та жителів передмістя столиці фахівці облаштували новий дорожній одяг - багатошарову конструкцію проїжджої частини автомобільної дороги.

З наступного року планується продовження капітального ремонту Кільцевої дороги цієї ділянки.

2021 року розпочалися роботи з оновлення Кільцевої дороги. Першим етапом став капітальний ремонт на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі, який було завершено влітку 2023 року.

Теги: #рух #кільцева_дорога

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