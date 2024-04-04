Події

17:38 04.04.2024

У Києві поліція затримала водія, який незаконно перевозив оленів

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Поліція Києва затримала в Дарницькому районі Києва водія мікроавтобуса "Рено" за жорстоке поводження з тваринами: чоловік перевозив дев'ятьох оленів, один із яких помер через неналежне транспортування.

У повідомленні Національної поліції зазначається, що ввечері 3 квітня на околицях Дарницького району Києва поліцейські зупинили для перевірки автомобіль.

"Під час перевірки на блок-посту мікроавтобуса "Рено" правоохоронці виявили в салоні дев'ятьох оленів, один із яких був мертвий. Жодних документів на тварин і права на їх транспортування у чоловіка не було", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Нацполіції, тварина загинула через неналежне транспортування.

Правоохоронці встановили, що 22-річний водій мікроавтобуса без будь-яких дозвільних документів перевозив плямистих оленів із Сумської до Рівненської області. "Що далі він планував робити з тваринами - з'ясує слідство", - уточнюється в повідомленні.

У Нацполіції також інформують, що слідчі вилучили тварин і передали їх фахівцям зоопарку. Тушу мертвого оленя відправили на проведення відповідних експертиз для встановлення причини смерті.

Сам перевізник затриманий. За цим фактом поліцейські порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами. Вирішується питання оголошення водієві про підозру.

Теги: #порушення #транспортування #олени

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