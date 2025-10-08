Інтерфакс-Україна
Події
15:12 08.10.2025

Держаудитслужба встановила фінансові порушення в роботі Переяславської лікарні інтенсивного лікування на 16,6 млн грн

1 хв читати
Держаудитслужба встановила фінансові порушення в роботі Переяславської лікарні інтенсивного лікування на 16,6 млн грн
Фото: НБУ

Північний офіс Державної аудиторської служби України встановив фінансові порушення у роботі КНП "Переяславська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" на суму 16,6 млн грн за період з січня 2022 по червень 2025 року.

Як повідомляється у пресрелізі Держслужби, зокрема, ревізори встановили, що вказаний медзаклад "безпідставно отримав від Національної служби здоров’я України (НСЗУ) за Програмою медичних гарантій більш ніж 12,6 млн грн".

"Оскільки однією з базових умов Програми є наявність необхідної кількості фахівців для надання якісних та вчасних медичних послуг. Однак в лікарні такої кількості персоналу не було", - зазначає Держаудитслужба.

Крім того, ревізори встановили, що у 2022-2024 роках рішеннями Переяславської міської ради лікарня отримувала кошти місцевого бюджету для оплати комунальних послуг та енергоносіїв, які в повному обсязі спрямовувалися лікарнею на оплату комунальних послуг, в тому числі і тих, що були спожиті орендарями. При цьому одержані від орендарів у 2022-2024 роках кошти за спожиті комунальні послуги, лікарня до міського бюджету не повернула, використано на поточні потреби закладу, що призвело до недоотримання місцевим бюджетом за 2022-2024 роки коштів на загальну суму понад 1,5 млн грн.

Держаудитслужба передала матеріали ревізії до правоохоронних органів.

Теги: #порушення #держаудитслужба #нсзу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:43 08.10.2025
НСЗУ розпочала прийом заявок на участь в проєкті надання послуг довготривалого медсестринського догляду для ВПО

НСЗУ розпочала прийом заявок на участь в проєкті надання послуг довготривалого медсестринського догляду для ВПО

12:23 08.10.2025
Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

10:33 07.10.2025
До мовного омбудсмена надійшло понад 2,2 тис. скарг про порушення законодавства за три квартали

До мовного омбудсмена надійшло понад 2,2 тис. скарг про порушення законодавства за три квартали

18:35 02.10.2025
Польські прикордонники виявили російський катер в районі газопроводу в Балтійському морі

Польські прикордонники виявили російський катер в районі газопроводу в Балтійському морі

17:17 01.10.2025
Відділення лабораторії "Сінево" в Павлограді та Кременчуці почали роботу в межах ПМГ

Відділення лабораторії "Сінево" в Павлограді та Кременчуці почали роботу в межах ПМГ

13:22 26.09.2025
Зеленський вважає "слабкою" реакцію НАТО на порушення їхнього повітряного простору з боку РФ

Зеленський вважає "слабкою" реакцію НАТО на порушення їхнього повітряного простору з боку РФ

21:17 19.09.2025
Зеленський: Порушення винищувачами РФ повітряного простору Естонії – системна кампанія проти ЄС і НАТО

Зеленський: Порушення винищувачами РФ повітряного простору Естонії – системна кампанія проти ЄС і НАТО

22:53 28.08.2025
У Софіївській Борщагівці зупинили розважальний захід, проведення якого не було погоджено з військовими

У Софіївській Борщагівці зупинили розважальний захід, проведення якого не було погоджено з військовими

16:39 14.08.2025
Працівниця "Муніципальної охорони" закупила неякісні бодікамери для співробітників

Працівниця "Муніципальної охорони" закупила неякісні бодікамери для співробітників

21:29 05.08.2025
Зеленський: Україна не раз пропонувала РФ припинення ракетно-дронових ударів по цивільних і енергетиці, але все це порушувалось

Зеленський: Україна не раз пропонувала РФ припинення ракетно-дронових ударів по цивільних і енергетиці, але все це порушувалось

ВАЖЛИВЕ

Меру Вишгорода та директору підрядної організації висунули підозру в розтраті 6,6 млн грн

Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

Прокуратура повідомляє про двох загиблих через нічні атаки ворога у Сумському районі

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 154 безпілотники, є влучання в 11 локаціях

Двоє загиблих і одна поранена внаслідок ворожих ударів по Херсону

ОСТАННЄ

Рада прийняла закон про створення НУР

Вартість капремонту хірургічного відділення Київської МКЛ №8 склала 26,5 млн грн

Качка: очікуємо від держав ЄС формування позицій для відкриття переговорів за всіма кластерами до кінця року

Цивінський: проблеми в БЕБ існують і саме тому очищення інституції є моїм пріоритетом

Кабмін оприлюднив список прифронтових громад, де вчителі отримуватимуть підвищену доплату

На горі Піп Іван випав сніг, температура повітря -3°С – ДСНС

Рада не змогла призначити суддів КС

Рада не виключила Куницького з комітету з правоохоронної діяльності

Глава ЄК розраховує на застосування антидронової системи ЄС, аж до стеження за танкерами з нафтою РФ

Прокуратура через суд скасувала оренду земельної ділянки під автостоянку на Троєщині у Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА