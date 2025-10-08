Держаудитслужба встановила фінансові порушення в роботі Переяславської лікарні інтенсивного лікування на 16,6 млн грн

Фото: НБУ

Північний офіс Державної аудиторської служби України встановив фінансові порушення у роботі КНП "Переяславська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" на суму 16,6 млн грн за період з січня 2022 по червень 2025 року.

Як повідомляється у пресрелізі Держслужби, зокрема, ревізори встановили, що вказаний медзаклад "безпідставно отримав від Національної служби здоров’я України (НСЗУ) за Програмою медичних гарантій більш ніж 12,6 млн грн".

"Оскільки однією з базових умов Програми є наявність необхідної кількості фахівців для надання якісних та вчасних медичних послуг. Однак в лікарні такої кількості персоналу не було", - зазначає Держаудитслужба.

Крім того, ревізори встановили, що у 2022-2024 роках рішеннями Переяславської міської ради лікарня отримувала кошти місцевого бюджету для оплати комунальних послуг та енергоносіїв, які в повному обсязі спрямовувалися лікарнею на оплату комунальних послуг, в тому числі і тих, що були спожиті орендарями. При цьому одержані від орендарів у 2022-2024 роках кошти за спожиті комунальні послуги, лікарня до міського бюджету не повернула, використано на поточні потреби закладу, що призвело до недоотримання місцевим бюджетом за 2022-2024 роки коштів на загальну суму понад 1,5 млн грн.

Держаудитслужба передала матеріали ревізії до правоохоронних органів.