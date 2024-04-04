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17:31 04.04.2024

Пройти ВЛК зобов'язані всі зі статусом "обмежено придатний", щоб набути нового статусу, - нардеп Фріз

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Пройти ВЛК зобов'язані всі зі статусом "обмежено придатний", щоб набути нового статусу, - нардеп Фріз

Усі військовозобов'язані, хто має статус "обмежено придатний", зобов'язані пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), щоб набути нового або знову підтвердити старий статус на підставі нових норм, повідомила народний депутат Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Це (медкомісію - ІФ-У) потрібно робити всім у будь-якому вигляді (добровільно чи примусово - ІФ-У), у кого є статус "обмежено придатного", тому що його більше формально за законом не існуватиме. Для того, щоб набути або нового статусу, або перепідтвердити на нових нормах свій статус - усі, хто має статус "обмежено придатного" - будуть зобов'язані здійснити цю перевірку", - сказала вона в ефірі національного телемарафону в четвер.

Фріз наголосила, що можливість здійснити перевірку і набути нового статусу або "не здійснювати і нести певну відповідальність" покладається на відповідальну свідомість громадян України. Вона додала, що громадяни самі зацікавлені, щоб у разі перевірки документів, мати можливість підтвердити свій статус.

Водночас нардеп зазначила, що наразі в Україні достатня кількість ВЛК, які можуть забезпечити проходження медогляду всім, кому необхідно. Фріз повідомила, що фінансування або збільшення кількості медкомісій у майбутньому має забезпечити уряд, крім цього, необхідно все розрахувати і мати цифри про те, скільки людей повинні будуть пройти повторну перевірку.

"Будемо розраховувати, що в них (уряду - ІФ-У) достатньо ресурсів і розуміння того, у який спосіб по черзі дати можливість зробити всім цей переоблік і перевстановлення статусу", - сказала вона.

Як повідомлялося, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон (законопроєкт №10313) "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", який передбачає можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, а тих, кого визнали обмежено придатними до військової служби, зобов'язує протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

У Міноборони наголосили, що скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до іншого статусу (придатний/непридатний). Закон набуває чинності через місяць після опублікування, а саме 4 травня 2024 року. Громадяни, яких було визнано "обмежено придатними", мають повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців після набрання чинності законом (до 04.02.2025).

Теги: #влк

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