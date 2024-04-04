Вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вул. Архітектора Городецького, відновить роботу о 17:00

Вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вул. Архітектора Городецького, відновить роботу 4 квітня о 17:00, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"4 квітня о 17:00 відновить роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вул. Архітектора Городецького. Вестибюль працюватиме для перевезень пасажирів із 05:40 до 22:35", - ідеться в повідомленні пресслужби.

Як зазначається, вихід до вул. Хрещатик працює з 05:40 до 22:35, у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні - з 05:37 до 22:33.

"У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. На вхід відкриті всі вестибюлі", - наголошується в повідомленні.