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15:03 04.04.2024

Скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до статусу "придатний" або "непридатний" - Міноборони

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Скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до статусу "придатний" або "непридатний" - Міноборони

Міністерство оборони України оприлюднило роз'яснення реалізації скасування статусу "обмежено придатний" після оприлюднення закону про його скасування.

Як наголосили у відомстві, скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до іншого статусу (придатний/непридатний).

Закон набуває чинності через місяць після опублікування, а саме 4 травня 2024 року.

Громадяни, які були визнані "обмежено придатними", мають повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців після набрання чинності законом. Тобто до 04.02.2025.

Після набрання законом чинності уряд має 3 місяці на ухвалення відповідних нормативно-правових актів, які визначають оновлений перелік захворювань для визначення придатності/непридатності до військової служби.

Після повторного огляду: військові, які будуть визнані непридатними, - будуть звільнені з військової служби, а визнані придатними - продовжать службу.

Військовозобов'язані, визнані непридатними - виключаються з військового обліку, а визнані придатними - можуть проходити службу.

3 квітня було оприлюднено підписаний президентом України Володимиром Зеленським закон №3621-IX, який, зокрема, передбачає скасування статусу "обмежено придатний". 

Теги: #статус #міноборони #військові #розяснення

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