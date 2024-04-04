Понад 1970 об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через агресію РФ

Через російську збройну агресію проти України постраждали вже 1974 об'єкти культурної інфраструктури, з них приблизно третину зруйновано, повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Міністерство культури та інформаційної політики продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок російської агресії… Збитків зазнали 1974 заклади культури без урахування пам’яток культурної спадщини, з них 321 – знищені (16,3%)", - ідеться в повідомленні.

Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській, Луганській і Запорізькій областях та Києві.

Загалом постраждали: клубні заклади - 951; бібліотеки - 705; заклади мистецької освіти - 151; музеї та галереї - 114; театри, кінотеатри та філармонії - 36, парки, зоопарки, заповідники - 14; цирки - 3.

"На кінець березня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості закладів культури, що постраждали під час бойових дій та окупації", - зазначили у відомстві.