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11:59 04.04.2024

Глава МВС: За час війни 289 цивільних загинули, підірвавшись на мінах, зокрема 15 дітей

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Глава МВС: За час війни 289 цивільних загинули, підірвавшись на мінах, зокрема 15 дітей

За час повномасштабної агресії РФ в Україні внаслідок підривання на вибухонебезпечних предметах загинули 289 цивільних, 15 із них - діти, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Деокуповані території, райони, наближені до лінії фронту, - у зоні найбільшого ризику. Там і проводиться основна роз'яснювальна робота (щодо мінної безпеки - ІФ-У). Але все ж із різних причин, на жаль, втрачаємо людей. 289 людей загинули внаслідок підривання на вибухонебезпечних предметах, із них 15 дітей", - сказав міністр в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на мінах підриваються сільські жителі, які намагаються обробити поля, не дочекавшись офіційного дозволу від влади, і ті, хто "просто ігнорує всі заборони й ходить на небезпечні ділянки зібрати гриби, наприклад, або просто прогулятися".

"Є й такі, кого згубила цікавість. Вони знаходять міну чи якийсь боєприпас і намагаються його розібрати просто на місці або несуть додому. Навіщо - питання відкрите. Але за цю незрозумілу цікавість люди платять і здоров'ям, і життям", - розповів Клименко.

Він повідомив, що для роз'яснення мінної небезпеки для дітей МВС запустило разом з UNICEF мобільні класи безпеки. "Це такі спеціалізовані автомобілі, оснащені цікавим візуалом про основні правила безпеки", - додав він.

За словами міністра, окрім мобільних, є й стаціонарні класи безпеки, які встановлені безпосередньо в школах.

Щодо втрат серед саперів, то, як повідомив глава МВС, під час розмінування загинув 21 працівник ДСНС, ще 87 піротехніків дістали поранень.

Теги: #жертви #міни

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