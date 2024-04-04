4 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 771 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 771 RUSSIAN AGRESSION

4 квітня відзначають День створення НАТО, Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов'язаній із розмінуванням, Міжнародний день рекрутера, Всесвітній день моркви, День вітаміну С, День вебмайстра.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Йосипа.

День створення НАТО

4 квітня 1949 року у США було створено НАТО (організація Північноатлантичного договору). У оборонний блок НАТО об'єдналися 12 країн світу. Нині в НАТО входять уже 30 держав.

Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов'язаній з розмінуванням

Подія започаткована за ініціативи ООН 8 грудня 2005 року. Головна її мета полягає в приверненні уваги до проблеми мінної загрози, поліпшенні обізнаності суспільства про мінну небезпеку.

Ще цього дня:

1900 - Біля грецького острова Антикітера водолази знайшли Антикітерський механізм - античний прилад для розрахунку руху небесних тіл;

1932 - Американський біохімік Чарлз Глен Кінг з університету Піттсбурга вперше виділяє вітамін C;

1949 - У Вашингтоні представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписали Північноатлантичний пакт (дата створення НАТО);

1969 - Лікарі Техаського інституту серця в Х'юстоні Домінго Ліотта і Дентон А. Кулі здійснюють першу клінічну імплантацію штучного серця;

1973 - У Нью-Йорку відкривають комплекс Всесвітнього торговельного центру, який спроєктував японський архітектор Мінора Ямасакі;

1975 - Білл Гейтс і Пол Аллен заснували компанію Microsoft;

1983 - Перший політ американського космічного шатла "Челленджер";

1998 - У Донецьку від вибуху на шахті імені Скочинського загинули 63 шахтарі;

2004 - Офіційно активізують українську мову інтерфейсу української Вікіпедії;

2007 - Відкриття київського хмарочоса "БЦ Парус";

2023 - Фінляндія входить до складу НАТО.

Церковне свято

Йосип народився в Палестині у родині благочестивих християн. У 17 років вирішив вступити в монастир. Там проводив свої дні в пості та молитві. Дуже скоро став пресвітером. У період гонінь за християнами Йосип ходив містами і селами, проповідуючи віру в Христа, підтримував вірян. За це його схопили і відправили на острів Крит, де він зустрів святителя Миколая. Повернувшись до Константинополя, Йосип заснував монастир.

Іменини: Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Микита, Микола, Федір, Ян, Марія.