Події

07:00 04.04.2024

4 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

2 хв читати
4 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 771 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 771 RUSSIAN AGRESSION

4 квітня відзначають День створення НАТО, Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов'язаній із розмінуванням, Міжнародний день рекрутера, Всесвітній день моркви, День вітаміну С, День вебмайстра.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Йосипа.

День створення НАТО

4 квітня 1949 року у США було створено НАТО (організація Північноатлантичного договору). У оборонний блок НАТО об'єдналися 12 країн світу. Нині в НАТО входять уже 30 держав.

Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов'язаній з розмінуванням

Подія започаткована за ініціативи ООН 8 грудня 2005 року. Головна її мета полягає в приверненні уваги до проблеми мінної загрози, поліпшенні обізнаності суспільства про мінну небезпеку.

Ще цього дня:

1900 - Біля грецького острова Антикітера водолази знайшли Антикітерський механізм - античний прилад для розрахунку руху небесних тіл;

1932 - Американський біохімік Чарлз Глен Кінг з університету Піттсбурга вперше виділяє вітамін C;

1949 - У Вашингтоні представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписали Північноатлантичний пакт (дата створення НАТО);

1969 - Лікарі Техаського інституту серця в Х'юстоні Домінго Ліотта і Дентон А. Кулі здійснюють першу клінічну імплантацію штучного серця;

1973 - У Нью-Йорку відкривають комплекс Всесвітнього торговельного центру, який спроєктував японський архітектор Мінора Ямасакі;

1975 - Білл Гейтс і Пол Аллен заснували компанію Microsoft;

1983 - Перший політ американського космічного шатла "Челленджер";

1998 - У Донецьку від вибуху на шахті імені Скочинського загинули 63 шахтарі;

2004 - Офіційно активізують українську мову інтерфейсу української Вікіпедії;

2007 - Відкриття київського хмарочоса "БЦ Парус";

2023 - Фінляндія входить до складу НАТО.

Церковне свято

Йосип народився в Палестині у родині благочестивих християн. У 17 років вирішив вступити в монастир. Там проводив свої дні в пості та молитві. Дуже скоро став пресвітером. У період гонінь за християнами Йосип ходив містами і селами, проповідуючи віру в Христа, підтримував вірян. За це його схопили і відправили на острів Крит, де він зустрів святителя Миколая. Повернувшись до Константинополя, Йосип заснував монастир.

Іменини: Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Микита, Микола, Федір, Ян, Марія.

 

Теги: #іменини #цей_день #4квітня

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:58 03.04.2024
3 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

3 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:53 02.04.2024
2 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

2 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

08:02 01.04.2024
1 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

1 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:53 31.03.2024
31 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

31 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:01 30.03.2024
30 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

30 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:57 29.03.2024
29 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

29 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:58 28.03.2024
28 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

28 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:40 27.03.2024
27 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

27 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:49 26.03.2024
26 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

26 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:46 25.03.2024
25 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

25 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Після ударів безпілотниками в Харкові четверо загиблих і 12 постраждалих

Окупанти вночі атакували Україну 20 "шахедами", ППО знищила 11 із них

У Харкові вже 5 загиблих і 5 постраждалих

Троє рятувальників загинули, 1 поранений унаслідок нічної атаки дронів на Харків - мер міста

Унаслідок нічного удару по Харкову загинули 3 людини, почалася пожежа - мер Харкова

ОСТАННЄ

Після ударів безпілотниками в Харкові четверо загиблих і 12 постраждалих

Війська РФ за добу завдали 320 ударів по дев’яти населених пунктах Запорізької області

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 65 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 22 атаки противника

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила шість ракетних і 85 авіаударів

Окупанти вночі атакували Україну 20 "шахедами", ППО знищила 11 із них

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 14 районах скупчення сил противника

Genmab купує розробника протиракових препаратів ProfoundBio за $1,8 млрд

Білий дім доручає НАСА створити стандарт часу для Місяця

Кількість постраждалих після удару безпілотниками по житловій забудові Харкова зросла до 10 осіб - голова ОВА

Щонайменше дев'ятеро людей загинули під час землетрусу на Тайвані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА