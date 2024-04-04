Білий дім доручає НАСА створити стандарт часу для Місяця

Білий дім доручив НАСА встановити єдиний стандарт часу для Місяця та інших небесних тіл, повідомляє в середу BBC.

Глава Управління з науково-технічної політики Білого дому (OSTP), згідно зі службовою запискою, з якою ознайомилося агентство Reuters, доручив космічному агентству спільно з іншими підрозділами американського уряду розробити до кінця 2026 року план зі встановлення так званого координованого місячного часу (LTC).

Різна сила гравітації і, можливо, інші чинники на Місяці та інших небесних тілах змінюють перебіг часу порівняно з тим, як він сприймається на Землі. Крім іншого, LTC стане еталоном часу для місячних космічних апаратів і супутників, які вимагають граничної точності під час виконання своїх завдань.

"Той самий годинник, який ми маємо на Землі, на Місяці буде йти з іншою швидкістю", - сказав в інтерв'ю Кевін Коггінс, керівник відділу космічного зв'язку і навігації НАСА.

У записці глави OSTP Араті Прабхакара йдеться про те, що для людини на Місяці земний годинник втрачатиме в середньому 58,7 мікросекунди за земну добу та супроводжуватиметься іншими періодичними відхиленнями, які ще більше віддалять місячний час від земного.

"Подумайте про атомний годинник у Військово-морській обсерваторії США (у Вашингтоні). Він - серцебиття нації, що синхронізує все. Ви захочете мати такий самий пульс на Місяці", - каже Коггінс.

У рамках програми "Артеміда" НАСА має намір найближчими роками відправити на Місяць астронавтів і створити наукову місячну базу, яка може послужити основою для майбутніх польотів на Марс. У цій програмі беруть участь десятки компаній, космічних апаратів і країн.

Співробітник OSTP заявив, що без єдиного стандарту місячного часу буде складно забезпечити безпеку передавання даних між космічними апаратами і синхронізацію зв'язку між Землею, місячними супутниками, базами й астронавтами.

Розбіжності в часі також можуть призвести до помилок під час складання карт і визначення місця розташування на Місяці або на орбіті, сказав чиновник.

За словами представника OSTP, може знадобитися розгортання атомного годинника на поверхні Місяця.

Він також сказав, що в міру розширення комерційної діяльності на Місяці єдиний стандарт часу буде необхідний для координації операцій, забезпечення надійності угод і управління логістикою місячної торгівлі.

У січні НАСА заявило, що запланувало на вересень 2026 року першу висадку астронавтів на Місяць з моменту завершення програми "Аполлон" у 1970-х роках, а політ чотирьох астронавтів навколо Місяця і назад заплановано на вересень 2025 року.

Хоча Сполучені Штати - єдина країна, яка висадила астронавтів на Місяць, місячні амбіції є й в інших. Країни звертають увагу на потенційні мінеральні ресурси на Місяці, а місячні бази могли б допомогти в підтримці майбутніх польотів на Марс і в інші місця.

Минулого року Китай заявив, що має намір відправити своїх перших астронавтів на Місяць до 2030 року. Японія в січні стала п'ятою країною, яка відправила космічний корабель на Місяць. Індія минулого року стала першою країною, яка посадила космічний апарат поблизу недослідженого південного полюса Місяця, і оголосила про плани відправити астронавта на Місяць до 2040 року.

"Лідерство США у визначенні відповідного стандарту - такого, що забезпечить точність і стійкість, необхідні для роботи в складних умовах Місяця, - принесе користь усім космічним державам", - ідеться в записці OSTP.

Визначення того, як впровадити координований місячний час, потребуватиме міжнародних угод, ідеться в записці, через "наявні органи зі стандартизації" і між 36 країнами, які підписали пакт під назвою Artemis Accords, що стосується того, як країни діють у космосі та на Місяці. Китай і Росія, два головні суперники США в космосі, не підписали "Угоди Артеміди".

Координований універсальний час може вплинути на те, як буде реалізовано координований місячний час, сказав співробітник OSTP. Міжнародний союз електрозв'язку ООН визначає всесвітній координований час як міжнародний стандарт.