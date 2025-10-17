Інтерфакс-Україна
22:37 17.10.2025

Трамп не виключив, що Путін намагається тягнути час

Президент США Дональд Трамп допускає, що очільник Кремля Володимир Путін намагається тягнути час щодо укладання угоди про завершення російської агресії проти України.

Журналіст запитала Трампа, чи турбує його, що Путін можливо намагається "виграти собі більше часу", на що президент США відповів "так".

"Так. Але все своє життя я грав із найкращими. І я справлявся дуже добре. Це можливо, трохи часу - нічого страшного", – сказав він під час зустрічі із українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі в п'ятницю.

Водночас Трамп додав, що на його думку Путін "хоче укласти угоду".

"Я уклав вісім (угод про припинення вогню - ІФ-У). Я збираюся укласти дев'яту. Я думаю, що він хоче укласти угоду", - запевнив президент США.

Також на думку Трампа, "у нас є шанс швидко закінчити війну, якщо буде гнучкість".

"Я думаю, що у нас є дуже хороший шанс завершити цю війну", - сказав американський лідер.

"Ми хочемо закінчити це. Так багато людей загинули у цій війні. Ми покінчимо з цим". - наголосив він.

За словами Трампа, "українці чудові, і росіяни чудові, і вони мають багато спільного".

