Інтерфакс-Україна
Події
11:07 02.06.2025

Переговори України і РФ у Стамбулі плануються на 13:00 - МЗС Туреччини

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Переговори України і РФ у Стамбулі плануються на 13:00 - МЗС Туреччини

Українсько-російські переговори розпочнуться в Стамбулі о 13:00, повідомляє МЗС Туреччини.

"Зустріч між делегаціями Туреччини, Росії та України розпочнеться о 13:00 під головуванням глави МЗС Туреччини Хакана Фідана, який відкриє зустріч вступним словом", - наголошується в повідомленні МЗС Туреччини.

Планується пряма трансляція вступного слова міністра.

Крім того, "очікується участь у зустрічі глави національної розвідки Туреччини Ібрагіма Калина".

Теги: #переговори #час #стамбул

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