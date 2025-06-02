11:07 02.06.2025
Переговори України і РФ у Стамбулі плануються на 13:00 - МЗС Туреччини
Українсько-російські переговори розпочнуться в Стамбулі о 13:00, повідомляє МЗС Туреччини.
"Зустріч між делегаціями Туреччини, Росії та України розпочнеться о 13:00 під головуванням глави МЗС Туреччини Хакана Фідана, який відкриє зустріч вступним словом", - наголошується в повідомленні МЗС Туреччини.
Планується пряма трансляція вступного слова міністра.
Крім того, "очікується участь у зустрічі глави національної розвідки Туреччини Ібрагіма Калина".