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02:14 04.04.2024

Ізраїль посилює протиповітряну оборону і закликає резервістів

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Ізраїль посилює протиповітряну оборону і закликає резервістів

Ізраїль посилює протиповітряну оборону і закликає резервістів, оскільки припускають, що Іран може атакувати Ізраїль зі своєї території, а не з територій проксі, що призведе до ширших військових дій. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант каже, що ЦАХАЛ готовий до будь-якого сценарію, повідомляє в четвер Times of Israel.

ЦАХАЛ заявив у середу, що він посилив свою систему ППО і закликав резервістів, оскільки країна готується до потенційної відповіді Ірану на удар у Сирії на початку цього тижня, під час якого було вбито кілька високопосадовців з числа іранських військових чиновників.

Іран і його маріонеткова організація "Хезболла" заприсяглися, що Ізраїль не залишиться безкарним за напад у понеділок на будівлю консульства поруч із посольством Ірану в Дамаску, унаслідок якого загинув Мохаммад Реза Захеді, найвище посадове лицо Корпусу вартових ісламської революції в Сирії, а також його заступник, п'ять інших офіцерів КСІР і принаймні один член терористичного угруповання "Хезболла".

У новинному репортажі 12 каналу, що відображає ізраїльські припущення щодо можливих заходів у відповідь, вказується на можливість того, що Іран може відповісти прямим запуском ракет зі своєї території, а не через свої маріонеткові угруповання в Лівані, Іраку та Ємені. Атака з іранської території, найімовірніше, підштовхне Армію оборони Ізраїлю до суттєвих дій у відповідь, що може призвести до подальшого зростання напруженості.

"Я не здивуюся, якщо Іран відкриє прямий вогонь по Ізраїлю", - заявив в інтерв'ю телеканалу колишній глава військової розвідки Амос Ядлін, пояснивши, що ракетний удар, завданий Іраном по сусідньому Пакистану в січні, створив прецедент для подібних дій.

Раніше в середу міністр оборони Йоав Галлант заявив, що Ізраїль "підвищує готовність" перед обличчям загроз з усього Близького Сходу.

Виступаючи на навчаннях у Хайфі, Галлант сказав, що оборонне відомство країни "розширює наші операції проти "Хезболли", проти інших загрозливих для нас структур", і підтвердив, що Ізраїль "завдає ударів по наших ворогах на всьому Близькому Сході".

"Ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію і будь-якої загрози, проти ближніх і дальніх ворогів", - сказав Галлант, пообіцявши, що "ми знатимемо, як захистити громадян Ізраїлю, і ми знатимемо, як атакувати наших ворогів".

Теги: #ізраїль #іран #ескалація

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