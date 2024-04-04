На станції "Академік Вернадський" відбулася зміна антарктичних експедицій – НАНЦ

Фото: НАНЦ України, Олександр Мацібура

На станції "Академік Вернадський" відбулася зміна річних експедицій: 28-та Українська антарктична експедиція вирушає додому після року роботи на крижаному континенті, а на її місце "заступає" команда 29-ї УАЕ, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

У вівторок, 2 квітня, відбулася офіційна частина перезмінки. Голова 28-ї УАЕ Богдан Гаврилюк віддав керівнику 29-ї Юрію Отрубі символічний ключ від "Вернадського", а також вони підписали акт приймання-передачі станції. Потім на флагштоку відбулася зміна синьо-жовтих прапорів.

В середу, 3 квітня, учасники 28-ї зимівлі покинули станцію. Найближчим часом український криголам "Ноосфера" доставить їх, а також учасників сезонної експедиції до Чилі. Звідти полярники добиратимуться в Україну літаками та наземним транспортом.

Повідомляється, що 28-та УАЕ має 14 учасників. Цілий рік вони проводили в Антарктиці дослідження за трьома основними напрямами (метеорологія, біологія, геофізика) та підтримували діяльність станції. Зокрема, здійснювали спостереження за магнітним полем Землі, іоносферою, глобальною грозовою активністю, озоновим шаром, погодними показниками, живим світом Антарктики тощо. Важливо, що завдяки вдосконаленню зв'язку та логістики, а також використанню дронів, експедиції вдалося значно розширити географію польових досліджень у морі та провести більш повні спостереження за птахами та ссавцями.

Усі згадані завдання продовжить виконувати 29-та УАЕ, у якій теж 14 учасників та учасниць. У більшості досліджень надзвичайно важлива безперервність, адже частина рядів даних на нашій станції є найдовшою в Антарктиці. Саме такі дані сьогодні дають змогу вченим з усього світу відстежувати, як змінилася Антарктика за останні 80 років, і робити прогнози на майбутнє.