Глава МЗС Чехії: Нам потрібно більше грошей на снаряди для України

Міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський заявив, що чеська ініціатива із закупівлі артилерійських боєприпасів для України з третіх країн усе ще потребує фінансування.

"Нам потрібно більше грошей на ці снаряди. Нам потрібно більше снарядів для України, тому що Росія, як і раніше, здатна виробляти багато, набагато більше, ніж Україна має на лінії фронту. На жаль, на війні ця математика має значення. Тому ми хочемо, щоб Україна мала змогу захистити себе від російської агресії", - сказав він перед початком зустрічі глав МЗС держав НАТО в Брюсселі.

Так, міністр закликав країни приєднатися до чеської ініціативи й виділити гроші на снаряди.

Відповідаючи на запитання, скільки боєприпасів уже профінансовано, Ліпавський сказав, що "ми не розкриваємо цю кількість наразі". Водночас він підтвердив, що 300 000 із них уже профінансовано, але це лише частина.

"Це правда. Але це тільки частина. Можна зробити набагато більше", - продовжив глава МЗС.

Щодо готовності підтримати пропозицію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга виділити на допомогу Україні 100 млрд євро впродовж п’яти років, Ліпавський сказав, що "ми маємо розглянути це питання і детально вивчити його".

"Тож нам потрібно побачити цей план і обговорити його також усередині країни. Але загалом - так, ми повинні підтримати Україну", - наголосив міністр.