Події

16:23 03.04.2024

НМТ буде проведено за кордоном у тимчасових екзаменаційних центрах у 57 містах 32 країн - Міносвіти

1 хв читати
НМТ буде проведено за кордоном у тимчасових екзаменаційних центрах у 57 містах 32 країн - Міносвіти

Національний мультипредметний тест (НМТ) буде проведено за межами України в тимчасових екзаменаційних центрах у 57 містах 32 країн, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Зокрема, згідно з повідомленням пресслужби Міносвіти, основна сесія НМТ за кордоном відбудеться в таких країнах: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція.

"Кількість місць для участі в тестуванні за кордоном обмежена. Якщо всі місця в конкретному місті або країні будуть зайняті, ця локація більше не буде доступна для вибору", - звертають увагу абітурієнтів у міністерстві.

Також наголошується, що якщо абітурієнт обрав місце проведення, але знайшов зручнішу локацію, то до 15 квітня 2024 року в нього є можливість оновити вибір у персональному кабінеті.

Як повідомлялося, НМТ у 2024 році включатиме три обов'язкові предмети (українська мова, математика та історія України 16-21 століть) та один на вибір абітурієнта (іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика і хімія, українська література та географія). Тестування відбуватиметься під час основних (14 травня - 25 червня) та додаткових сесій (11-19 липня).

Теги: #міносвіти #нмт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:50 02.04.2024
Міносвіти України та ЮНІСЕФ розробили проєкти проєктно-кошторисної документації повторного використання для побудови укриттів у дитсадках і школах

Міносвіти України та ЮНІСЕФ розробили проєкти проєктно-кошторисної документації повторного використання для побудови укриттів у дитсадках і школах

11:06 25.03.2024
Персональні кабінети учасників НМТ-2023 тимчасово недоступні на період активної фази реєстрації учасників НМТ-2024 - УЦОЯО

Персональні кабінети учасників НМТ-2023 тимчасово недоступні на період активної фази реєстрації учасників НМТ-2024 - УЦОЯО

09:50 20.03.2024
Міносвіти призупиняє процес модернізації мережі вишів на час вступної кампанії

Міносвіти призупиняє процес модернізації мережі вишів на час вступної кампанії

14:14 19.03.2024
Визначено перші 72 профтехи, де навчатимуть професій для відновлення України - Міносвіти

Визначено перші 72 профтехи, де навчатимуть професій для відновлення України - Міносвіти

10:24 15.03.2024
Міносвіти домовилося зі Смітсонівським інститутом США про використання ліцензій освітніх програм у рамках проєкту "Наука в класи"

Міносвіти домовилося зі Смітсонівським інститутом США про використання ліцензій освітніх програм у рамках проєкту "Наука в класи"

10:10 14.03.2024
Стартувала реєстрація на НМТ-2024

Стартувала реєстрація на НМТ-2024

13:12 08.03.2024
У разі вступу до мистецьких вишів результати НМТ відіграватимуть меншу роль, ніж творчий конкурс, - міністр освіти

У разі вступу до мистецьких вишів результати НМТ відіграватимуть меншу роль, ніж творчий конкурс, - міністр освіти

17:37 01.03.2024
У Міносвіти мають намір розробити концепцію моделі багатомовної освіти в школах із навчанням мовами корінних народів і нацменшин

У Міносвіти мають намір розробити концепцію моделі багатомовної освіти в школах із навчанням мовами корінних народів і нацменшин

17:17 29.02.2024
Міносвіти запускає пілотний проєкт зі створення центрів підтримки студентів

Міносвіти запускає пілотний проєкт зі створення центрів підтримки студентів

10:15 28.02.2024
Заступник міністра освіти Винницький про оптимізацію вишів: найбільший спротив чинять ректори

Заступник міністра освіти Винницький про оптимізацію вишів: найбільший спротив чинять ректори

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повідомлено про підозру семи учасникам організованої групи на чолі з колишнім радником Офісу президента України - НАБУ

Окупанти завдали ракетного удару по Селидовому, пошкоджено 20 будинків, без постраждалих

Глава МЗС Чехії: Нам потрібно більше грошей на снаряди для України

Фінляндія не убачає причин для відправки своїх військ до України - президент

Президенти України та Фінляндії підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку

ОСТАННЄ

В Україні з'явилася 3D-модель лаврських печер - Мінкультури

Верховний Суд звернувся до КС України щодо конституційності окремих приписів пенсійного законодавства

Повідомлено про підозру семи учасникам організованої групи на чолі з колишнім радником Офісу президента України - НАБУ

Окупанти завдали ракетного удару по Селидовому, пошкоджено 20 будинків, без постраждалих

Глава МЗС Чехії: Нам потрібно більше грошей на снаряди для України

Народну артистку України засуджено до 10 років в'язниці за колабораціонізм - прокуратура

Україна розраховує на досвід і сили Фінляндії у прискоренні будівництва укриттів

Зеленський висловив співчуття родині загиблої дитини та всім постраждалим унаслідок стрілянини в одній зі шкіл Фінляндії

Членство Фінляндії в НАТО було б неможливим без агресії Росії в Україні - Александр Стубб

Росія розуміє лише мову сили - Зеленський про удари по російській інфраструктурі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА