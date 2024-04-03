НМТ буде проведено за кордоном у тимчасових екзаменаційних центрах у 57 містах 32 країн - Міносвіти

Національний мультипредметний тест (НМТ) буде проведено за межами України в тимчасових екзаменаційних центрах у 57 містах 32 країн, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Зокрема, згідно з повідомленням пресслужби Міносвіти, основна сесія НМТ за кордоном відбудеться в таких країнах: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція.

"Кількість місць для участі в тестуванні за кордоном обмежена. Якщо всі місця в конкретному місті або країні будуть зайняті, ця локація більше не буде доступна для вибору", - звертають увагу абітурієнтів у міністерстві.

Також наголошується, що якщо абітурієнт обрав місце проведення, але знайшов зручнішу локацію, то до 15 квітня 2024 року в нього є можливість оновити вибір у персональному кабінеті.

Як повідомлялося, НМТ у 2024 році включатиме три обов'язкові предмети (українська мова, математика та історія України 16-21 століть) та один на вибір абітурієнта (іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика і хімія, українська література та географія). Тестування відбуватиметься під час основних (14 травня - 25 червня) та додаткових сесій (11-19 липня).